¡Pilas, estudiantes! Huawei abrió convocatoria para concurso internacional en TIC; así puede inscribirse

Huawei anunció la apertura de inscripciones para la Huawei ICT Competition 2025–2026, el concurso académico internacional que reúne a miles de estudiantes de todo el mundo y que este año llega a su décima edición.
La competencia, reconocida como una de las plataformas más importantes de formación e intercambio de conocimiento en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), invita a jóvenes colombianos de educación superior técnica, tecnológica, profesional, maestría y doctorado a demostrar sus habilidades y representar al país en la gran final global que se celebrará en Shenzhen, China.
“Durante diez ediciones, esta competencia se ha consolidado como un puente entre la academia y la industria tecnológica, ofreciendo a los estudiantes la oportunidad de capacitarse, certificarse y poner a prueba sus conocimientos en un entorno altamente competitivo”, se describe en la convocatoria de Huawei.
En el caso de Colombia, los equipos nacionales han tenido una participación destacada, alcanzando la fase global durante los últimos cuatro años y dejando en alto el nombre del país en escenarios internacionales.
