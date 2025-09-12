Estudio de Harvard reveló las habilidades blandas que son esenciales para crecer profesionalmente en tiempos de IA

Al paso frenético al que va la inteligencia artificial, permeando todos los aspectos de la vida, incluso el laboral, las competencias técnicas suelen acaparar la atención. Por eso, hay un elemento que sigue marcando la diferencia: las habilidades blandas. Estas destrezas humanas, a menudo subestimadas, están demostrando ser el verdadero motor del éxito profesional y organizacional.
Un estudio de Harvard Business Review, que analizó más de mil ocupaciones y múltiples habilidades, encontró que quienes poseen bases sólidas en comprensión lectora, matemática básica, trabajo en equipo, pensamiento crítico, adaptabilidad y colaboración, se adaptan mejor a los cambios. Estas personas aprenden con mayor facilidad, ascienden más rápido y muestran mayor resiliencia ante los giros del mercado laboral.