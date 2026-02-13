Producción petrolera en Venezuela subirá 40% en 2026: secretario de Energía de EE. UU.

La industria petrolera venezolana vuelve a estar en el radar internacional. El secretario de Energía de Estados Unidos, Christopher Wright, aseguró que este año podría registrarse un crecimiento “bastante significativo” en la producción de crudo de Venezuela, con un aumento estimado entre 30% y 40%.
“Veremos un crecimiento de 30-40% en la producción petrolera venezolana este año”, afirmó Wright, quien además lanzó un mensaje político: “Tenemos que cambiar las reglas del juego en Venezuela para que todos salgamos ganando, para Estados Unidos, para nuestro hemisferio”.
