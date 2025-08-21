¿Quiere trabajar en Habi? La proptech tiene 80 ofertas abiertas en Colombia y México

La proptech Habi, reconocida por su impacto en el mercado inmobiliario en América Latina mediante el uso de datos y tecnología, está en búsqueda de nuevo talento en Colombia, específicamente en ciudades como Bogotá Cali y Medellín, pero también en algunos sectores de México como León, Guadalajara y Zapopan.
En total, la compañía tiene disponibles más de 80 oportunidades laborales, algunos en modalidad híbrida o remota. Puede acceder a estos por medio de la plataforma Magneto Empleos.
Las áreas con mayor número de vacantes se concentran en los sectores de Ventas; Servicio al cliente y áreas afines; Mercadeo y Publicidad; Software, informática y comunicaciones.
De acuerdo con la empresa, estas posiciones hacen parte del crecimiento de su operación en el país y ofrecen la posibilidad de trabajar en un entorno innovador que combina tecnología y bienes raíces.
