x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Oportunidad laboral: Goyurt busca trabajadores en Colombia en ventas y servicio al cliente

La empresa cuenta con vacantes en áreas de servicio al cliente, ventas y administración. Los interesados pueden aplicar a través de Magneto Empleos.

  • Goyurt busca consolidar su crecimiento en Colombia y Suramérica con nuevas vacantes en varias áreas del sector de alimentos. FOTO: CORTESÍA
    Goyurt busca consolidar su crecimiento en Colombia y Suramérica con nuevas vacantes en varias áreas del sector de alimentos. FOTO: CORTESÍA
  • El crecimiento de Goyurt en Colombia y la región impulsa la apertura de 10.000 empleos para fortalecer su equipo humano. FOTO: CORTESÍA
    El crecimiento de Goyurt en Colombia y la región impulsa la apertura de 10.000 empleos para fortalecer su equipo humano. FOTO: CORTESÍA
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 7 horas
bookmark

Goyurt, empresa colombiana de alimentos con más de 100 puntos de venta en el país, abrió más de 10.000 vacantes laborales a las que se puede aplicar a través de la plataforma Magneto Empleos.

La compañía, reconocida por sus helados y yogures, busca fortalecer sus equipos principalmente en áreas como servicio al cliente, ventas y administración y oficina, con oportunidades disponibles principalmente en Bogotá.

En Goyurt fortalecemos lazos, alimentamos sonrisas y creemos en el poder de conectar con propósito. Somos transformadores de vidas desde lo que somos y hacemos cada día. Si buscas un lugar donde tu talento impacte y tu autenticidad sume, aquí te estamos esperando”, señala la empresa en su lading de Magneto.

Le puede interesar: Colombia necesita más talento en inteligencia artificial: abren curso gratuito con 2.000 cupos

¿Por qué trabajar en Goyurt?

Conoce las ofertas de empleo
El crecimiento de Goyurt en Colombia y la región impulsa la apertura de 10.000 empleos para fortalecer su equipo humano. FOTO: CORTESÍA
El crecimiento de Goyurt en Colombia y la región impulsa la apertura de 10.000 empleos para fortalecer su equipo humano. FOTO: CORTESÍA

La empresa tiene más de 100 puntos a nivel nacional, se considera una de las líderes en las áreas de helados y yogurt y ha expandido su franquicia por varios países de Suramérica.

De hecho en su visión “para el año 2027 buscamos consolidarnos en el mercado latinoamericano logrando impactar la vida de nuestros clientes con nuestro helado de yogurt.

Vacantes más destacadas en Goyurt

Auxiliar de producción - Bogotá

Salario: $ 1.423.500.

Funciones principales:

- Moldear, empacar y almacenar el producto.

- Apoyar en la realización de pedidos.

- Organizar el producto final y mantener el orden en el área de trabajo.

Requisitos:

- Experiencia mínima de 1 año en planta de producción.

- Conocimientos en Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).

- Conocimientos sólidos en manejo de inventario y metodología 5S.

- Disponibilidad para rotar turnos si la operación lo requiere.

Aplique acá.

Diseñador Gráfico Jr

Salario: $ 2.500.000.

Responsabilidades:

- Diseñar piezas gráficas para redes sociales.

- Crear contenido visual llamativo e innovador.

- Colaborar de la mano con el equipo de marketing.

- Desarrollar videos y contenido multimedia.

- Adaptar diseños a diferentes formatos y canales.

Lea más: ¡Invesa tiene vacantes! La compañía está buscando personal en producción, servicio al cliente, entre otras

Requisitos:

- Profesional en Diseño Gráfico (o afines).

- Al menos 1 año de experiencia en creación de contenido para redes sociales.

- Creatividad, innovación y actitud colaborativa.

- Disponibilidad para trabajar en modalidad híbrida:

- Presencial: lunes a miércoles.

- Remoto: jueves y viernes.

Postúlese acá.

Auxiliar de medios tecnológicos - Bogotá

Salario: 1.423.500.

Responsabilidades:

- Estar a cargo de la mesa de ayuda y soporte administrativo.

- Monitorear las cámaras de seguridad de los puntos de venta.

- Administrar la publicidad de los puntos.

Conozca también: ¿Busca un empleo bien pago? Hay vacantes con salarios de hasta $13 millones

Requisitos:

- Bachiller o técnico en áreas relacionadas.

- Pasión por aprender y crecer profesionalmente.

- Si tiene moto, será un plus gigante.

Envíe la hoja de vida acá.

Técnico de Refrigeración - Bogotá

Salario: $ 1.779.000 a $ 2.200.000.

Funciones:

- Realizar mantenimientos preventivos y correctivos a neveras, compresores, condensadores y aires acondicionados.

- Diagnosticar y reparar fallas técnicas.

- Cumplir con los estándares de seguridad y calidad.

- Llevar registro de todo lo realizado.

- Trabajar en equipo para cumplir el cronograma de mantenimiento.

Requisitos:

Tener 1 año de experiencia, tener formación técnica hasta profesional.

Conozca más detalles acá.

Cómo aplicar a las vacantes de goyurt (paso a paso)

1- Entre a Magneto Empleos.

2- Abra la plataforma y vaya al buscador.

3- Escriba Goyurt en la barra de búsqueda y filtre por ciudad, área (servicio al cliente, ventas, administración y oficina), modalidad y salario.

4- Revise funciones, tipo de contrato, jornada, nivel de estudios, experiencia, fecha de cierre y rango salarial (si está publicado).

5- Cree su cuenta o inicie sesión.

6- Complete el registro en Magneto con correo verificado y número de celular.

7- Complete el perfil al 100 %.

8- Aplique a la oferta de su interés.

Temas recomendados

Economía
Empleo
Trabajo
ofertas de empleo
Empleo
Vacantes
Hoja de vida
Magneto Empleos
Colombia
Ofertas de empleo por WhatsApp
Enviar hoja de vida por correo
Descarga la app de empleos
Conoce las ofertas de empleo 
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida