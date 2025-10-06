Felicidad laboral: ¿una estrategia clave para reducir el 41 % la rotación de talento en Colombia?

La rotación laboral en Colombia alcanzó el 41 % en 2025, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde). Esta cifra preocupa a las empresas por su impacto directo en la productividad, la cultura organizacional y los costos operativos. Ahora, más aún, con la escasez de talento, la felicidad laboral se convirtió en una herramienta estratégica para atraer y retener personal.
De hecho, más del 72 % de los trabajadores prioriza hoy en día el bienestar y el salario emocional por encima de la remuneración económica, de acuerdo con la consultora Tower Watson. Esto ha impulsado a las organizaciones a medir y gestionar activamente el bienestar de sus equipos.
Le puede interesar: Hasta el 38 % de los empleos en América Latina están expuestos a la inteligencia artificial, según informe