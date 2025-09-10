x

¡Tome nota! Cinco estrategias para que los jóvenes consigan empleo en un mercado competitivo

Con una tasa de desempleo juvenil del 15,7 %, Colombia necesita fortalecer las competencias y oportunidades para los menores de 28 años. Estos son los consejos de expertos.

  Expertos señalan que potenciar habilidades blandas y competencias digitales aumenta las oportunidades laborales. FOTO: CORTESÍA
    Expertos señalan que potenciar habilidades blandas y competencias digitales aumenta las oportunidades laborales. FOTO: CORTESÍA
  • Las habilidades blandas y la formación flexible son claves para que los jóvenes mejoren su empleabilidad. FOTO: CORTESÍA
    Las habilidades blandas y la formación flexible son claves para que los jóvenes mejoren su empleabilidad. FOTO: CORTESÍA
Johan García Blandón
Johan García Blandón
10 de septiembre de 2025
bookmark

En Colombia, los jóvenes de 18 a 28 años enfrentan serias dificultades para conseguir empleo. Según el Dane, la tasa de desempleo juvenil en el segundo trimestre de este año alcanzó 15,7 %, muy por encima del promedio nacional del 8,8 %. A esto se suma que el 57 % de los egresados de programas técnicos y tecnológicos no logra emplearse durante su primer año de graduados, de acuerdo con cifras del SNIES.

La falta de experiencia previa, el desconocimiento de sectores estratégicos y la escasa orientación laboral son algunos de los factores que dificultan el acceso de esta población a trabajos formales y bien remunerados. A esto se suman problemas estructurales como las brechas digitales, la deserción educativa y la falta de redes de apoyo, que profundizan la desigualdad.

“Hoy no basta con estudiar o enviar una hoja de vida. Los jóvenes deben conocer las competencias que buscan las empresas y prepararse para destacarse, incluso sin experiencia previa”, afirmó Karen Garzón, coordinadora de Empleo y Capacitación de la Agencia de Empleo y Desarrollo Empresarial de Compensar.

Cinco claves para aumentar las oportunidades de empleo juvenil

Las habilidades blandas y la formación flexible son claves para que los jóvenes mejoren su empleabilidad. FOTO: CORTESÍA
Las habilidades blandas y la formación flexible son claves para que los jóvenes mejoren su empleabilidad. FOTO: CORTESÍA

Fortalecer habilidades blandas: comunicación, trabajo en equipo, adaptabilidad y gestión del tiempo son cada vez más valoradas por las empresas.

Desarrollar competencias digitales: manejar herramientas ofimáticas, plataformas colaborativas y análisis de datos aumenta la competitividad.

Aprovechar cursos cortos y flexibles: programas virtuales o presenciales permiten adquirir conocimientos específicos y entrar más rápido al mercado.

Buscar orientación vocacional y laboral: el acompañamiento profesional ayuda a identificar intereses y oportunidades reales.

Conectarse con ecosistemas de empleabilidad: participar en redes y alianzas facilita el acceso a ofertas, mentorías y pasantías.

Compensar, un aliado para la empleabilidad juvenil

La Agencia de Empleo de Compensar ha ayudado a miles de jóvenes a superar estas barreras. Solo en el último año, más de 120.000 jóvenes accedieron a sus servicios y 62.360 lograron vincularse laboralmente, especialmente en comercio, BPO, manufactura y logística.

La entidad trabaja de manera articulada con empresas, gobiernos locales y organizaciones sociales para ofrecer orientación, formación y acompañamiento personalizado. “No se trata solo de publicar vacantes. Buscamos crear trayectorias completas que conecten formación, empleabilidad y emprendimiento”, concluyó Garzón.

