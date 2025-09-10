Familia de Jorge Eliécer Gaitán rechaza el uso del “gaitanismo” por parte del Clan del Golfo

La familia de Jorge Eliécer Gaitán rechazó que el Clan del Golfo se identifique como “Ejército Gaitanista de Colombia” y pidió al Gobierno Nacional retirar esa denominación en las conversaciones que adelanta con esa organización.

El pronunciamiento se da luego de la expedición de la Resolución 294 de 2025, firmada por el ministro del Interior, Armando Benedetti, que reconoció al Clan del Golfo como Grupo Armado Organizado (GAO).

Contexto: Gobierno reconoció al Clan del Golfo como grupo armado, ¿esto implica que les reconocen beligerancia política?

El Gobierno expidió la Resolución 294 mediante la cual se reconoce al Clan del Golfo como Grupo Armado Organizado. El documento fundamenta la decisión en la Ley 1908 de 2018, que establece tres criterios: mando responsable, control territorial y capacidad para realizar operaciones militares sostenidas y concertadas.

El reconocimiento del Clan del Golfo como GAO no es nuevo. En 2017 ya había sido clasificado bajo esa categoría, pero en esta ocasión el Gobierno ajustó el nombre de la organización en el marco de las negociaciones que se adelantan en Catar. La medida busca actualizar la denominación oficial de acuerdo con el proceso en curso.