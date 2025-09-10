x

Más de 40 obras teatrales se presentarán en Bello, ¿de qué se trata?

27 grupos internacionales participarán en el Festival Internacional El Teatro se Toma a Bello, uno de los más antiguos de ese municipio.

  • El Teatro se Toma a Bello nació en 1997 y es uno de los festivales de teatro más antiguos del municipio. Este año le rendirá homenaje a la obra de José Manuel Freidel. FOTO Cortesía
María José Chitiva Londoño
María José Chitiva Londoño

Tendencias

10 de septiembre de 2025
En Bello, todo será teatro en los próximos días. Hasta el 14 de septiembre se llevará a cabo el Festival Internacional El Teatro se Toma a Bello, que nació hace casi tres décadas en este municipio del norte del Valle de Aburrá.

Entérese: Estos son los nuevos rostros del Águila Descalza

En su edición número 19, el evento contará con la presencia de 27 grupos invitados provenientes de 10 países. En total, se presentarán 40 funciones de teatro en cinco salas de la ciudad.

El festival se convierte en una posibilidad para acercar al teatro a diversas poblaciones que antes no se habían interesado por él. Por eso, nuestro festival es tan variado en temáticas, estilos y formas: buscamos ser muy incluyentes, no solo en los contenidos, sino también en los lugares que visitamos”, cuenta cuenta Hildebrando Flores, director la Corporación TECOC y responsable de la organización del festival.

Este año se le rendirá homenaje al dramaturgo antioqueño José Manuel Freidel, ya que en 2025 se cumplen 35 años de su muerte. Considerado una de las figuras más emblemáticas del teatro regional, su repertorio incluye más de 40 obras. En honor al también director, este jueves a las 8:00 p.m. se presentará en el Teatro Galeón Las Arpías, una de sus obras más reconocidas.

Habrá otros personajes y grupos celebrados durante los próximos cuatro días de programación. Uno de ellos es el maestro Juan Carlos Moyano, del Grupo Tierra de Bogotá, por sus 50 años de vida artística. También se celebrará al Teatro Manicomio de Muñecos de Medellín por sus cinco décadas y a la Fundación Teatral Chiminigagua de la capital de la república, que está cumpliendo 40 años de funciones.

Además, explica Flores que está es la primera vez que el festival cuenta con tantos grupos internacionales. Compañías de Perú, Argentina, Chile, España, Ecuador, Brasil, Bolivia, Cuba y México estarán en el norte. También habrá montajes de agrupaciones de otras ciudades del país como Teatro Petra, de Bogotá, que este domingo a las 7:00 p.m. estará en el escenario de Gestos Mnemes con Mantener el juicio.

El Teatro se Toma a Bello se originó en 1997, “ante la necesidad de posicionar este arte en el municipio”, explica Flores. El evento ha tenido algunas interrupciones: a principios de los años 2000 no se realizó por falta de una locación, pero en 2005 regresó con Fanny Mikey, “la reina del teatro”, como invitada. Desde entonces, con algunas pausas principalmente por razones económicas, el festival se ha mantenido y, hasta ahora, se ha realizado de forma consecutiva durante siete años, convirtiéndose en uno de los más antiguos del municipio.

En esta ocasión, las funciones tendrán lugar en cinco salas de teatro de Bello, una de ellas ubicada en la vereda Granizal. Hay obras con ingreso libre y otras con entrada que van a partir de los 5.000 pesos. Visite este sitio web si quiere conocer la programación completa.

Siga leyendo: Más de 100 películas se verán esta semana en Medellín en Cinemancia 2025

