Más de 40 obras teatrales se presentarán en Bello, ¿de qué se trata?

En Bello, todo será teatro en los próximos días. Hasta el 14 de septiembre se llevará a cabo el Festival Internacional El Teatro se Toma a Bello, que nació hace casi tres décadas en este municipio del norte del Valle de Aburrá.

En su edición número 19, el evento contará con la presencia de 27 grupos invitados provenientes de 10 países. En total, se presentarán 40 funciones de teatro en cinco salas de la ciudad.

“El festival se convierte en una posibilidad para acercar al teatro a diversas poblaciones que antes no se habían interesado por él. Por eso, nuestro festival es tan variado en temáticas, estilos y formas: buscamos ser muy incluyentes, no solo en los contenidos, sino también en los lugares que visitamos”, cuenta cuenta Hildebrando Flores, director la Corporación TECOC y responsable de la organización del festival.

Este año se le rendirá homenaje al dramaturgo antioqueño José Manuel Freidel, ya que en 2025 se cumplen 35 años de su muerte. Considerado una de las figuras más emblemáticas del teatro regional, su repertorio incluye más de 40 obras. En honor al también director, este jueves a las 8:00 p.m. se presentará en el Teatro Galeón Las Arpías, una de sus obras más reconocidas.