¿Por qué en Colombia se hace una reforma tributaria cada dos años en este siglo?

El Congreso de la República debe decidir sobre una nueva reforma tributaria presentada por el Gobierno Nacional. Muchos analistas coinciden en que dicho proyecto nació con una lápida puesta, ya que el Ejecutivo no cuenta con los votos para aprobarla en el Legislativo. Lo cierto es que el presidente que llegue a la Casa de Nariño en 2026 también tendrá que recurrir a una ley de financiamiento, algo que da cuenta de la realidad fiscal del país en este siglo.
Basta con decir que el Estado ha aprobado 13 ajustes en su modelo de impuestos en lo corrido del siglo. En otras palabras, el país ha tenido que asumir en promedio una reforma tributaria cada dos años.
De hecho, los cinco jefes de Estado que han pasado por el Capitolio Nacional han hecho ajustes en la tributación para extender el presupuesto nacional. Andrés Pastrana hizo una reforma, al igual que Gustavo Petro (por el momento); Álvaro Uribe Vélez y su sucesor Juan Manuel Santos hicieron cuatro cada uno; e Iván Duque, tres.
Eso sin contar que los intentos han sido superiores, pues los proyectos que se han presentado ante los congresistas han sido 16 en total en estos 25 años. Eso, contando la fallida propuesta del exministro Alberto Carrasquilla, que desencadenó el estallido social en 2021, así como la Ley de Financiamiento que se hundió el pasado diciembre, y este nuevo proyecto radicado este mes.
Así las cosas, la realidad es que las finanzas estatales del país parecen depender de someter cada vez más a los contribuyentes a mayores gravámenes o a incluir a los exentos y excluidos, ¿pero por qué?