¡Otro récord! Shakira es la artista latina más premiada en la historia de los MTV Video Music Awards

Shakira le agrega un nuevo récord a su lista de logros. Este fin de semana, la artista colombiana se convirtió en la latina más galardonada en los 41 años de los MTV Video Music Awards (VMA), uno de los premios más importantes de la industria musical internacional.

Este domingo 7 de septiembre se llevó a cabo la edición 2025 de esta ceremonia, en la cual se reconocen los mejores videos musicales del año. En esta ocasión, la barranquillera estaba nominada en la categoría Mejor Video Latino con Soltera, canción que hace parte de su último álbum, Las mujeres ya no lloran.

Bad Bunny, Karol G, Peso Pluma, J Balvin, Rauw Alejandro y Romeo Santos también estaban compitiendo en este segmento, en el que finalmente se coronó como ganadora Shakira. Con este reconocimiento, además de ser una de las premiadas de la noche, la cantante ajustó su “hombre de la luna” –como se le conoce a la estautilla de los VMA– número 17.

Mejor coreografía, Mejor video latino y Mejor video del público son algunas de las categorías que ha ganado la colombiana en estos últimos 25 años.