Requeridos con urgencia: empresas abren más de 100 mil ofertas con selección rápida

A medida en que avanza el mes de septiembre, el mercado laboral de cara a fin de año se va dinamizando más. De hecho, en el portal de Magneto Empleos se evidencia que hay más de 104.000 ofertas laborales distribuidas por todo el país.
Bogotá es la ciudad que más requiere talento con 70.000 ofertas, seguida de Medellín, Cali, Barranquilla, entre otras más.
Los sectores laborales que requieren talento con mayor urgencia son Ventas, Servicio al cliente y afines, Administración y oficina, entre otros más.
Un aspecto importante de esto es que alrededor de 46.000 oportunidades laborales no requieren de experiencia y aunque predomina la modalidad presencial, ofrecen algunas modalidades de contrato como híbrido y remoto.
