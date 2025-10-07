x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Estudio reveló deficiencias de empresas en salud mental laboral: solo 12% la gestionan

El burnout sigue siendo un desafío en Latinoamérica. La mayoría de las empresas reconoce su impacto, pero muy pocas lo miden o toman acciones efectivas para mitigarlo.

  • El burnout afecta la productividad y el bienestar, pero sigue siendo poco medido por las compañías. FOTO: CORTESÍA MERCER MARSH
    El burnout afecta la productividad y el bienestar, pero sigue siendo poco medido por las compañías. FOTO: CORTESÍA MERCER MARSH
  • Las empresas que integran la salud mental en su estrategia logran mayor resiliencia y sostenibilidad. FOTO: CORTESÍA MERCER MARSH
    Las empresas que integran la salud mental en su estrategia logran mayor resiliencia y sostenibilidad. FOTO: CORTESÍA MERCER MARSH
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 6 horas
bookmark

La salud mental ya no es un tema marginal en las organizaciones de Latinoamérica y el Caribe: 5 de cada 10 empresas (58%) la consideran un pilar estratégico dentro de sus planes de negocio. Sin embargo, solo el 12% mide o gestiona de forma eficaz los riesgos psicosociales relacionados con el agotamiento laboral, una condición que la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce como un problema global de salud mental en los lugares de trabajo.

El hallazgo se desprende del estudio “Redefiniendo la Salud Mental 2025”, elaborado por Mercer Marsh Beneficios, alianza entre las firmas Mercer y Marsh, parte del grupo Marsh McLennan (NYSE: MMC). La investigación encuestó a 746 organizaciones de países como México, Brasil, Colombia, Perú, República Dominicana, Panamá, Chile, Argentina, Uruguay y Puerto Rico.

La brecha entre la preocupación y la acción

Aunque casi la mitad de las empresas (45%) realiza mediciones periódicas sobre la salud mental de sus colaboradores, el 55% no cuenta con datos actualizados, lo que dificulta tomar decisiones basadas en información reciente. Además, apenas el 37% implementa acciones derivadas de esas mediciones, lo que evidencia una brecha entre la evaluación y la gestión activa del bienestar emocional.

A pesar del creciente interés, solo el 9% de las organizaciones realiza mediciones específicas sobre el agotamiento laboral, una cifra baja si se tiene en cuenta que este fenómeno afecta directamente la productividad, la rotación de personal y el clima organizacional.

Le puede interesar: Felicidad laboral: ¿una estrategia clave para reducir el 41 % la rotación de talento en Colombia?

El impacto económico de la salud mental

Las empresas que integran la salud mental en su estrategia logran mayor resiliencia y sostenibilidad. FOTO: CORTESÍA MERCER MARSH
Las empresas que integran la salud mental en su estrategia logran mayor resiliencia y sostenibilidad. FOTO: CORTESÍA MERCER MARSH

De acuerdo con datos de la OMS, cada año se pierden más de 12 mil millones de días laborales en el mundo por depresión y ansiedad, generando un costo estimado de 1 billón de dólares en pérdida de productividad.

En términos individuales, los costos asociados a un trabajador con depresión pueden ser hasta 4,2 veces mayores que los de un empleado sin esta condición, al considerar gastos médicos, farmacéuticos y por discapacidad.

Lea más: Hasta el 38 % de los empleos en América Latina están expuestos a la inteligencia artificial, según informe

“La medición y la tecnología son la clave”

“Aunque la salud mental en el trabajo ya está en la agenda principal de las empresas en la región, todavía existen grandes desafíos para manejar eficazmente la depresión, la ansiedad y el agotamiento.

La clave está en integrar la salud mental en la estrategia corporativa, medir con rigor y aprovechar la tecnología para apoyar a los empleados”, afirmó Ariel Almazán, Líder de Consultoría en Salud para Mercer Marsh Beneficios Latinoamérica y el Caribe.

Tecnología, una herramienta poco aprovechada

El estudio también reveló que el 95% de las organizaciones utiliza plataformas digitales para brindar apoyo en salud mental; sin embargo, solo el 5% emplea inteligencia artificial para fortalecer sus programas de bienestar emocional.

Además, apenas el 54% verifica las credenciales y permisos de los profesionales que prestan servicios en dichas plataformas, lo que puede afectar la calidad y seguridad de la atención. En cuanto a la gestión del talento, solo el 23% de las empresas realiza evaluaciones psicológicas durante el proceso de selección, y un 7% no utiliza ninguna herramienta de medición.

Conozca también: Los sectores que más están moviendo la aguja de empleo en Colombia

Un desafío urgente para el futuro del trabajo

El informe de Mercer Marsh subraya que las organizaciones que integran la salud mental como parte central de su cultura corporativa son más resilientes, productivas y sostenibles a largo plazo.

Sin embargo, para lograrlo, las empresas deben pasar del discurso a la acción, estableciendo políticas claras, indicadores de bienestar y estrategias tecnológicas que permitan cuidar la mente y la productividad de sus equipos.

Temas recomendados

Economía
Desempleo
Empresas
Salud mental
trabajadores
América Latina
Colombia
Ofertas de empleo por WhatsApp
Enviar hoja de vida por correo
Descarga la app de empleos
Conoce las ofertas de empleo 
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida