Irán ataca con drones el Aeropuerto Internacional de Dubái, ¿qué se sabe?

El Aeropuerto Internacional de Dubái, ubicado en la ciudad más poblada de Emiratos Árabes Unidos, reportó daños menores en una zona de su terminal tras un ataque atribuido a Irán. El hecho habría sucedido como retaliación por los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán.

El aeropuerto habría detenido sus operaciones de manera indefinida. La paralización de esta terminal estratégica, que funciona como puente clave entre Occidente y Asia, modifica itinerarios internacionales y genera un efecto en cadena sobre el tráfico aéreo global.

El incidente dejó cuatro trabajadores heridos leves, quienes recibieron atención médica inmediata, según confirmó la Oficina de Prensa del gobierno Dubái.

En un mensaje difundido en redes sociales, la entidad precisó que “cuatro trabajadores han sufrido heridas y han recibido la atención médica adecuada”. También precisó que los planes de contingencia activados permitieron la evacuación de los pasajeros sin mayores contratiempos.