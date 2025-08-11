Trabajo para bachilleres: empresas ofrecen vacantes en Medellín y Bogotá

Las personas que cuenten con el título de bachiller y estén en búsqueda de empleo tienen nuevas oportunidades laborales en Medellín y Bogotá. Empresas de sectores como servicios, ventas, logística, atención al cliente y call center están contratando personal sin necesidad de contar con estudios técnicos o profesionales.
Las vacantes son más que todo para cargos como asesores comerciales, auxiliares logísticos, agentes de call center, cajeros, operarios de producción y personal para atención al cliente. Los salarios varían según el cargo y la experiencia, con posibilidades de turnos fijos o rotativos, así como contratos a término fijo e indefinido.
