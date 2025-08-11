Trabajo para bachilleres: empresas ofrecen vacantes en Medellín y Bogotá

Las personas que cuenten con el título de bachiller y estén en búsqueda de empleo tienen nuevas oportunidades laborales en Medellín y Bogotá. Empresas de sectores como servicios, ventas, logística, atención al cliente y call center están contratando personal sin necesidad de contar con estudios técnicos o profesionales. Las vacantes son más que todo para cargos como asesores comerciales, auxiliares logísticos, agentes de call center, cajeros, operarios de producción y personal para atención al cliente. Los salarios varían según el cargo y la experiencia, con posibilidades de turnos fijos o rotativos, así como contratos a término fijo e indefinido. Le puede interesar: ¡Aplique ya! Recurso Humano Positivo busca personal en ventas, tecnología y comercio exterior

Requisitos para postularse

La mayoría de las ofertas solicitan ser bachiller graduado, disponibilidad de tiempo y, en algunos casos, experiencia mínima de seis meses en el área. Sin embargo, también hay oportunidades para quienes no cuentan con esta.

Vacantes más destacadas para bachilleres

Ayudante de construcción (Bogotá)

Salario: $ 1.423.500. Responsabilidades: - Realizar el cargue y descargue del material. - Hacer un correcto conteo de los artículos en las entregas y recogidas. - Realizar limpieza y mantenimiento del material para entregarlo en buenas condiciones. - Garantizar el buen uso del equipo y mobiliario asignado. - Velar por el uso adecuado de los EPP y cumplir los procedimientos en bodega y obras. - Ejecutar funciones delegadas por su jefe inmediato relacionadas con la organización. - Cumplir disposiciones legales normas técnicas e internas del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. - Seguir normas del Reglamento Interno de Trabajo. Requerimientos: - Bachiller académico completo. - Experiencia previa no requerida pero deseable en construcción. - Disponibilidad para trabajar lunes a sábados. Aplique aquí.

Camillero Barranquilla

Salario: $ 1.425.000. Responsabilidades: Brindar apoyo oportuno en el traslado de los pacientes garantizándoles la máxima seguridad y atención. Lea más: ¿Estudia o quiere ingresos adicionales? Estos empleos de fin de semana pagan hasta $2 millones Requisitos: - Tiempo de experiencia de un año. - Formación académica como bachiller. Tener cursos o certificaciones en Bls, Atención de víctimas de violencia sexual y de género, Primeros auxilios. Postúlese acá.

Operario de planta - Girardota

Responsabilidades: - Verificar antes de iniciar y durante la ejecución de un empaque, los códigos de barra, productos y estándares físicos. - Cumplir con las BPM en cuanto a limpieza y orden establecido por cada centro de trabajo, para garantizar la inocuidad de los productos. - Apoyar los montajes y despejes de línea con el fin de minimizar los tiempos improductivos en la operación y evitar contaminación cruzada y la correcta desinfección y sanitización de equipos y superficies. - Garantizar el correcto sistema de loteo en el producto terminado (en el centro de trabajo que aplique), facilitando la trazabilidad de los productos. - Reportar al personal que corresponda los suministros no conformes o averías, para ser reportadas al cliente. - Realizar aseo o sostenimiento de la planta cuando se requiera. - Apoyar y ejecutar las demás funciones que se deriven por la evolución del cargo. Envíe la hoja de vida en este enlace.

Operario(a) de marroquinería - Medellín

Salario a convenir. Responsabilidades: - Ensamblar piezas de cuero siguiendo la ficha técnica. - Coser componentes de productos garantizando la calidad. - Colaborar con el equipo para cumplir metas de producción. - Revisar la calidad final de los productos ensamblados. - Mantener el área de trabajo organizada y segura. Conozca también: Empleos en tecnología y ventas: Somos Internet abrió más de 60 vacantes en Medellín y Bogotá Requerimientos: - Bachillerato completo. - Experiencia previa en ensamblaje o guarnecida de cuero. - Conocimiento en fabricación de calzado. - Atención al detalle y precisión en tareas manuales. - Capacidad para seguir instrucciones técnicas. Postúlese ahora mismo acá.

¿Cómo postularse?