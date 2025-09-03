Buscan personal: empleos para personas con conocimiento en inteligencia artificial con pagos de hasta $11 millones

La inteligencia artificial (IA) dejó de ser un tema exclusivo de la tecnología para convertirse en una de las habilidades más codiciadas en el mercado laboral. A través de Magneto Empleos, hoy en día se pueden encontrar múltiples oportunidades para quienes cuentan con formación o experiencia en esta herramienta.
Y es que según el informe El Futuro del Trabajo del Foro Económico Mundial, la IA y el análisis de datos están entre las competencias que más transformarán el empleo en los próximos cinco años, impulsando la creación de millones de puestos en sectores clave.
