Buscan personal: empleos para personas con conocimiento en inteligencia artificial con pagos de hasta $11 millones

Sectores con más vacantes para personas con conocimiento en IA

El avance de la inteligencia artificial está redefiniendo la forma de trabajar y creando nuevas oportunidades para profesionales en distintas áreas. FOTO: GETTY

Los sectores que más están demandando talento en esta área son: - Ingenierías: perfiles que integren IA en procesos industriales, automatización y análisis predictivo. - Informática, software y telecomunicaciones: desde desarrollo de algoritmos hasta soluciones de nube y seguridad digital. - Administración y oficina: uso de IA aplicada a análisis de datos, optimización de procesos y toma de decisiones estratégicas. Conozca también: Trabajo en Nestlé: la compañía hará feria de empleo con más de 9.000 vacantes en Colombia, ¿cómo registrarse?

El valor de la IA en el perfil profesional

Un estudio de Lightcast muestra que las vacantes que requieren habilidades en IA se han duplicado en el último año, incluso en áreas no tecnológicas como servicio al cliente y ventas. Además, los profesionales con experiencia en IA pueden acceder a mejores salarios y beneficios, ya que estas competencias están vinculadas con empleos de alta especialización y gran proyección. En cifras recientes, la demanda de conocimiento en inteligencia artificial creció más de un 100 % a nivel global en 2024, consolidándose como un requisito transversal en diferentes industrias.

Vacantes más destacadas para personas con conocimiento en IA

Líder técnico en datos e inteligencia artificial RE - Bogotá (Trabajo remoto)

Salario: $ 11.000.000. Responsabilidades: - Desarrollar pipelines y modelos de machine learning. - Automatizar procesos para proyectos innovadores. - Traducir requerimientos de negocio en soluciones de alto impacto. - Promover buenas prácticas en gobernanza de datos y analítica avanzada. - Gestionar equipos técnicos asegurando alineación con los objetivos. Requerimientos: - Educación en ingeniería de sistemas software ciencia de datos o afines. - Mínimo 4 años de experiencia en datos e inteligencia artificial. - 2 años liderando equipos de datos e IA. - Certificaciones en Azure GCP AWS o Databricks. - Dominio de Python para desarrollo de soluciones. Aplique aquí.

Ingeniero de Inteligencia Artificial – Especialista en Agentes LLM y Frameworks Medellín, Barbosa, Antioquia

Salario: $ 6.000.000 a $ 9.000.000. Responsabilidades: - Diseñar implementar y desplegar agentes inteligentes en entornos LLM Cloud cerrados. - Integrar frameworks como LangChain LangGraph CrewAI Agno para construir flujos conversacionales y procesos de decisión automatizados. - Conectar agentes con APIs bases de datos vectoriales y sistemas internos. - Implementar pipelines de RAG y orquestación multi-agente. - Optimizar integraciones para escalabilidad seguridad y cumplimiento normativo. - Colaborar en el diseño de arquitecturas y estándares para agentes LLM empresariales. Requerimientos: - Título en Ingeniería de Sistemas Computación Matemáticas Estadística o afines. - Experiencia (1+ años) en IA generativa NLP y/o desarrollo de agentes LLM. - Dominio de Python y librerías como LangChain LangGraph u otras orientadas a agentes. - Experiencia con APIs de LLM (Azure OpenAI Anthropic OpenAI API Bedrock). - Conocimiento en bases de datos vectoriales (FAISS Milvus Pinecone Weaviate). - Experiencia en despliegue y orquestación en la nube (AWS Azure). Postúlese en este enlace.

Senior Backend Developer IA - Medellín

Salario a convenir. Requisitos: - De 5a 7 años de experiencia en desarrollo de software. - Amor por la inteligencia artificial - Amplia experiencia en Python. Manejo de servicios en la nube, preferiblemente AWS (Lambda, CloudWatch, S3, CloudFront, RDS, EC2, Secret Manager, DynamoDB, SQS, SNS, Step Functions, Cognito). - Buen manejo de bases de datos SQL (MySQL, PostgreSQL) y NoSQL (MongoDB, DynamoDB). Experiencia con ElasticSearch es un plus - Haber trabajado con arquitecturas orientadas a eventos. - Conocimiento de microservicios serverless. - Conocimiento de servicios en la nube, preferiblemente AWS. - Habilidades de comunicación y capacidad para gestionar proyectos de forma independiente. Responsabilidades: - Diseñar y optimizar procesos y arquitecturas para el ciclo de vida del desarrollo de software. - Comunicarse y colaborar con los líderes de los equipos de desarrollo para hacer seguimiento de las iniciativas de la oficina de arquitectura. - Gestionar y evaluar nuevas propuestas de arquitectura presentadas por los equipos de desarrollo. - Aportar recomendaciones técnicas sobre el uso de tecnologías. Envíe la hoja de vida acá.

Practicante Profesional IA y Tecnologías Emergentes - Medellín (Trabajo remoto)

Salario: $ 2.135.250. Responsabilidades: - Realizar pruebas de concepto sobre las tecnologías emergentes identificadas, en diferentes herramientas de desarrollo, con el fin de validar su funcionalidad, usabilidad, costos, desempeño y agilidad. - Apoyar en la identificación de tendencias del mercado actual desde el ámbito tecnológico conociendo el estado del arte y la aplicabilidad de estas tendencias para solucionar necesidades o problemáticas. - Apoyo en el etiquetamiento de datos requerido para construir y entrenar modelos de machine learning. - Desarrollar pruebas de concepto en diferentes lenguajes que permitan identificar la viabilidad de una tendencia descubierta desde la vigilancia tecnológica. - Apoyar las actividades del modelo operativo del equipo de IA para garantizar el uso correcto de los lineamientos y políticas definidas que nos ayudan a realizar el trabajo de manera ordenada y coherente. Requisitos: - Estudiantes de últimos semestres de Ingeniería de Sistemas o afines que estén habilitados para iniciar sus prácticas en el segundo semestre del 2025 (Iniciamos en Julio). - Conocimientos en: Analítica, Inteligencia Artificial, Lenguajes de Programación, Metodologías Ágiles - Personas apasionadas por el aprendizaje, proactivas y carismáticas que disfruten del trabajo en equipo. Conozca más detalles acá.

¿Cómo postularse a las ofertas laborales en IA?