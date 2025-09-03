Un golazo de Léider Berrío le dio al DIM el paso a cuartos de final de la Copa: ganó 2-1 ante Fortaleza en el Atanasio

Estaba planeado. Lo habían entrenado. El centro de Francisco Cahverra debía ser fuerte, pasar el punto del penalti, parecer que no generaría peligro en el arco de Fortaleza. El guardameta debía salir un poco de la portería, dejar un espacio.
Entonces Francisco, desde el cielo, debía aparecer para concretar el milagro planeado.
No el Papa fallecido este año, sino Frydrizsewski, también argentino, futbolero, gigantón que se reencontró con el gol y, de cabeza, colgando al portero, mandando la pelota al ángulo del arco norte del Atanasio, marcó su octavo gol del semestre (seis por Liga y dos por Copa Betplay).
El futbolista celebró con emoción. Sus compañeros lo abrazaron, mientras estaba en el suelo, agradeciendo la ayuda divina. Lo rodearon entre vítores. “El Polaco” se levantó y corrió hacia la línea contigua al banco de suplentes, donde Washington Aguerre, recuperado de su lesión, lo esperaba.