Un golazo de Léider Berrío le dio al DIM el paso a cuartos de final de la Copa: ganó 2-1 ante Fortaleza en el Atanasio

Estaba planeado. Lo habían entrenado. El centro de Francisco Cahverra debía ser fuerte, pasar el punto del penalti, parecer que no generaría peligro en el arco de Fortaleza. El guardameta debía salir un poco de la portería, dejar un espacio. Entonces Francisco, desde el cielo, debía aparecer para concretar el milagro planeado. No el Papa fallecido este año, sino Frydrizsewski, también argentino, futbolero, gigantón que se reencontró con el gol y, de cabeza, colgando al portero, mandando la pelota al ángulo del arco norte del Atanasio, marcó su octavo gol del semestre (seis por Liga y dos por Copa Betplay). El futbolista celebró con emoción. Sus compañeros lo abrazaron, mientras estaba en el suelo, agradeciendo la ayuda divina. Lo rodearon entre vítores. “El Polaco” se levantó y corrió hacia la línea contigua al banco de suplentes, donde Washington Aguerre, recuperado de su lesión, lo esperaba.

Se abrazaron con la complicidad de amigos de toda la vida. En el español italianizado del sur del continente, Aguerre felicitó al argentino. Francisco sonrió. Después hizo un corazón señalando a la tribuna, que lo aplaudía fuerte, celebrando, no solo su gol, sino su terquedad, la capacidad de anteponerse a las situaciones complicadas. Cuatro meses atrás, a inicios de mayo, los aficionados pedían que se fuera. No toleraban que no hiciera goles, aunque aportaba en las asociaciones en el medio campo, salía del área bien, abría espacios a sus compañeros. Quienes lo hacían no sabían que Fydrizsewski, de 32 años, tiene una mentalidad fuerte esculpida por las adversidades. Cuando estable en el fútbol formativo en Newell’s de Rosario y se enteró de que iba a ser padre, abandonó las canchas para trabajar como obrero de construcción.

El mismo rol de obrero cumple en este Medellín de Alejandro Restrepo, donde hay hombres como él que corren, meten el cuerpo, hacen el "trabajo sucio" como Fydri, León, Loboa, Mena, mientras que un mago, Jarlan, maneja los hilos del equipo. Tanto influye su talento, aplaudido por el público, que después de que Fortaleza empató al minuto 71 con un golazo de Santiago Cuero y lo iban a sacar para meter a Léider Berrío, habló con el entrenador Restrepo y "detuvo" el cambio. No porque incida en el técnico, sino debido a que se dio cuenta de que Fydrizsewski, el Francisco que inició el milagro, estaba tirado en el suelo, tocándose el tobillo, pidiendo cambio. El cueepo técnico del Medellín replanteó la sustitución. Al final entraron Léider Berrío y Luis "El Chino" Sandoval. El volante cordobés, resistido por los aficionados debido a que en la final de Liga contra Santa Fe no jugó como se esperaba, fue quien marcó el gol del 2-1 que, después de tanto sufrimiento, le dio tranquilidad a los hinchas. "Tanto sufrimiento siempre", dijo uno de los hinchas en la tribuna. "Pero no importa", agregó. El DIM está en cuartos de final de la Copa. Además, logró una victoria que los llenó de ánimo de cara al Clásico del domingo.