¿Cómo le ha ido a la Selección Colombia ante Bolivia por Eliminatorias? Este es el histórico invicto de la Tricolor

Desde 1998 Colombia ha hecho del Metropolitano de Barranquilla un verdadero santuario frente a Bolivia: 7 partidos, 7 victorias.
Con ese buen dato, el equipo nacional solo tiene un objetivo: clasificar al Mundial sin escalas. Pero en El Alto, la historia es otra.Un reciente tropiezo (1-0) todavía duele en el recuerdo y enciende una chispa de incertidumbre en la afición.
Este jueves todo vuelve a pasar por la Tricolor en su casa. Ganar no solo reforzaría un invicto legendario, sino que arrancaría la esperanza de regresar al Mundial tras la frustración de quedar fuera en Qatar 2022.