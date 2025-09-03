¿Cómo le ha ido a la Selección Colombia ante Bolivia por Eliminatorias? Este es el histórico invicto de la Tricolor

Desde 1998 Colombia ha hecho del Metropolitano de Barranquilla un verdadero santuario frente a Bolivia: 7 partidos, 7 victorias. Con ese buen dato, el equipo nacional solo tiene un objetivo: clasificar al Mundial sin escalas. Pero en El Alto, la historia es otra.Un reciente tropiezo (1-0) todavía duele en el recuerdo y enciende una chispa de incertidumbre en la afición. Este jueves todo vuelve a pasar por la Tricolor en su casa. Ganar no solo reforzaría un invicto legendario, sino que arrancaría la esperanza de regresar al Mundial tras la frustración de quedar fuera en Qatar 2022.

Colombia tiene resultados a favor en eliminatorias

Desde el inicio del sistema todos contra todos (Francia 1998), Colombia lleva una clara ventaja frente a Bolivia en eliminatorias. 9 victorias, 4 empates y solo 1 derrota, con un saldo de 26 goles a favor y 11 en contra. En casa, el dominio es aún más contundente: 7 triunfos, ningún empate ni derrota, con 17 goles marcados y ninguno recibido. Este jueves esos números vuelven a brillar en el respaldo moral del equipo colombiano, más aún tras aquella derrota reciente en El Alto que cortó su invicto en octubre de 2024.

¿Cómo llegan las selecciones de Colombia y Bolivia a este partido?

Bolivia llega entonada. Sumó su tercera victoria consecutiva en octubre de 2024, superando a Colombia 1-0 en El Alto, con la actuación estelar de “Miguelito”, Miguel Ángel Terceros, quien ya suma tres partidos seguidos anotando goles decisivos. Colombia, por su parte, necesita sacudirse de esa derrota y retomar el ritmo. que lo ubica en una posición expectante en la tabla, con la meta clara, sumar los puntos para asegurar su presencia en el Mundial 2026.

¿Qué jugadores Colombianos le han marcado a Bolivia?