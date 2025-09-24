x

Trabajos en diseño y arquitectura: 492 cupos laborales en Colombia

Empresas del sector creativo abren vacantes para diseñadores, arquitectos y especialistas en artes gráficas. Más de 300 de estas ofertas requieren contratación inmediata.

    El sector creativo en Colombia ofrece más de 490 vacantes en diseño, arquitectura y artes gráficas. FOTO: GETTY
    El empleo en áreas creativas sigue creciendo en Colombia con opciones para diseñadores, arquitectos y artistas gráficos. FOTO: GETTY
Johan García Blandón
hace 7 horas
El sector creativo en Colombia sigue siendo una fuente clave de oportunidades laborales. Actualmente, hay 492 vacantes disponibles en áreas de diseño, arquitectura y artes gráficas, de las cuales más de 300 son requeridas con carácter de urgencia por las empresas.

Estas ofertas se concentran especialmente en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, donde la demanda de talento creativo continúa en aumento.

Le puede interesar: Empleo remoto en Medellín: más de 450 vacantes lo esperan, incluso sin experiencia previa

Los perfiles más buscados

De acuerdo con los portales de empleo, las compañías están requiriendo principalmente:

- Diseñadores gráficos.

- Arquitectos y auxiliares de arquitectura.

- Ilustradores digitales.

- Especialistas en diseño de experiencia de usuario (UX/UI).

- Profesionales en diseño industrial.

La mayoría de las vacantes se ofrecen en modalidad presencial e híbrida, aunque algunos empleadores ya están abriendo espacios de teletrabajo para perfiles digitales.

Lea más: Bogotá y Medellín ofrecen más de 18.000 empleos con contrato indefinido: sectores y cómo postularse

Ofertas de empleo más destacadas en Diseño, arquitectura y artes gráficas

Conoce las ofertas de empleo
El empleo en áreas creativas sigue creciendo en Colombia con opciones para diseñadores, arquitectos y artistas gráficos. FOTO: GETTY
El empleo en áreas creativas sigue creciendo en Colombia con opciones para diseñadores, arquitectos y artistas gráficos. FOTO: GETTY

Arquitecto/Draftsman Especialista en Revit - Medellín, Bogotá y Cali

Salario a convenir.

Responsabilidades:

- Elaborar presupuestos y documentación de proyectos usando Revit.

- Desarrollar planos y modelos 3D en Autodesk Revit.

- Colaborar en la planificación y diseño de proyectos arquitectónicos.

- Aprender y utilizar Bluebeam para la gestión de documentos.

- Cumplir con los estándares internos de calidad y eficiencia.

Requerimientos:

- Experiencia en Autodesk Revit.

- Conocimientos en lectura de planos y principios de construcción.

- Compromiso y atención al detalle.

- Deseos de aprender y crecer profesionalmente.

Aplique aquí.

Arquitecto Interiorista - Medellín

Salario a convenir.

Responsabilidades:

- Colaborar con el project manager y un equipo multidisciplinario en todas las fases, desde el diseño esquemático hasta los documentos constructivos.

- Integrarte en los estándares y flujos de trabajo establecidos.

- Desarrollar propuestas y documentación de diseño interior con creatividad, precisión y enfoque técnico.

- Comunicarte de manera efectiva con el equipo y con clientes, asegurando el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

- Contribuir a proyectos de interiores corporativos en EE. UU., con posibilidad de crecer hacia un compromiso a largo plazo y tiempo completo.

Requisitos:

- De 5 a 8 años de experiencia profesional como arquitecto interiorista, con trayectoria en proyectos en EE. UU.

- Experiencia sólida en interiores corporativos.

- Dominio de Revit (conocimientos de AutoCAD son un plus).

- Inglés avanzado (nivel C1) para comunicación efectiva con equipos y clientes internacionales.

- Excelentes habilidades de comunicación, mentalidad colaborativa y alto nivel de detalle.

Postúlese acá.

Líder de Diseño y Marca para Empresa de Alimentos - Cali

Salario: $ 2.300.000 a $ 2.500.000.

Responsabilidades:

- Crear y desarrollar la identidad visual de la marca.

- Diseñar empaques menús y material promocional.

- Establecer estrategias de diseño y marketing.

- Manejo de redes sociales y pautas publicitarias.

- Colaborar con otros departamentos para asegurar la coherencia de la marca.

Requerimientos:

- Profesional en diseño gráfico.

- Experiencia en creación de identidad visual.

- Conocimiento en diseño de empaques y material promocional.

- Habilidades en marketing y redes sociales.

- Capacidad para trabajar en equipo y liderar proyectos.

Enviar la hoja de vida.

Diseñador (a) Gráfico de Moda - Bello

Salario a convenir.

Responsabilidades:

- Investigar tendencias de moda gráfica y textil a nivel internacional.

- Diseñar estampados y gráficos adaptados a las líneas femenina y masculina.

- Desarrollar fichas técnicas y artes finales para producción textil.

- Colaborar con el equipo de diseño para integrar propuestas gráficas.

- Gestionar pruebas de color y materiales para asegurar calidad visual.

- Construir moodboards y presentaciones creativas para cada colección.

- Garantizar la aplicación de la identidad visual de la marca.

- Hacer seguimiento a proveedores y talleres externos.

Responsabilidades:

- Título profesional en Diseño Gráfico o afines.

- Un año de experiencia en diseño textil.

- Dominio de Adobe Illustrator y Photoshop.

- Habilidades en ilustración y estampación textil.

Postúlese ahora mismo.

¿Cómo postularse?

Las personas interesadas en aplicar a estas vacantes pueden hacerlo a través de Magneto Empleos, plataforma que concentra las ofertas disponibles en diseño, arquitectura y artes gráficas. El proceso es gratuito y consiste en:

1- Registrar la hoja de vida en el portal.

2- Buscar la categoría de Diseño, arquitectura y artes gráficas.

3- Postularse a las vacantes que se ajusten al perfil profesional.

¿Cuántas ofertas de empleo hay en diseño y arquitectura en Colombia?
Actualmente hay 492 vacantes disponibles en el país para profesionales en diseño, arquitectura y artes gráficas. Más de 300 de estas requieren contratación inmediata.
¿En qué ciudades se concentran las vacantes de diseño y arquitectura?
La mayoría de los empleos están en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, principales centros de la industria creativa en Colombia.
¿Cómo postularse a las ofertas de empleo en diseño y arquitectura?
Los interesados pueden aplicar a través de plataformas de empleo como Magneto Empleos, registrando su hoja de vida y postulándose directamente a las vacantes disponibles.

Utilidad para la vida