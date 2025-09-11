x

¿Quiere trabajar desde casa? Buscan digitadores en Bogotá; bachilleres sin experiencia

La firma de consultoría estratégica abrió vacantes para digitadores, ofreciendo flexibilidad laboral y oportunidades para personas con o sin experiencia.

    La compañía busca talento en Bogotá para fortalecer su área administrativa bajo modelos de trabajo remoto e híbrido. FOTO: GETTY
    La flexibilidad de trabajo remoto o híbrido convierte estas vacantes en una oportunidad atractiva para digitadores en Bogotá. FOTO: GETTY
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 6 horas
bookmark

Digireport Consultoría Estratégica, empresa nacional del sector comercial y de consultoría, tiene vacantes para digitadores ágiles y con atención al detalle. Esta es una oportunidad relevante para quienes buscan integrarse al mercado laboral, ya sea con experiencia previa o iniciando su trayectoria profesional.

El cargo es importante para garantizar la precisión y eficiencia en la administración de datos, un proceso esencial para el éxito de la compañía. Además, la modalidad remota o híbrida ofrece flexibilidad, una ventaja cada vez más valorada en el entorno laboral actual.

Le puede interesar: Temporada alta: Kalley abrió más de 160 vacantes en logística y ventas en todo el país

Funciones principales del cargo

- Ingreso y captura de datos en sistemas internos.

- Verificación y validación de información.

- Corrección de errores en bases de datos.

- Transcripción de documentos físicos o manuscritos a formato digital.

- Clasificación y organización de información.

- Actualización y manejo de bases de datos.

Lea más: Ofertas de empleo en servicio al cliente: más de 53.000 oportunidades en todo el país

Requisitos para postularse

La flexibilidad de trabajo remoto o híbrido convierte estas vacantes en una oportunidad atractiva para digitadores en Bogotá. FOTO: GETTY
La flexibilidad de trabajo remoto o híbrido convierte estas vacantes en una oportunidad atractiva para digitadores en Bogotá. FOTO: GETTY

- Mayor de 18 años.

- Bachillerato completo.

- Habilidades básicas en informática.

- Alta atención al detalle y capacidad para trabajar bajo presión.

- Buena comunicación escrita.

Entre las habilidades valoradas se destacan: manejo de Microsoft Office, mecanografía rápida, trabajo en equipo y gestión del tiempo.

Sectores y cargo

- Sectores laborales: Administración y oficina / Software, informática y telecomunicaciones.

- Cargo: Auxiliar Digitador/a.

Conozca también: ¿Busca empleo? Más de 4.600 vacantes ofrecen sueldos entre 2,5 y 3 millones de pesos en Colombia

¿Cómo aplicar por Magneto Empleos?

1- Acceder a este enlace.

2- Revisar los detalles de la oferta y hacer clic en “Aplicar”.

3- Completar el perfil, adjuntar la hoja de vida y enviar la postulación.

4- Recuerde que debe tener su perfil completado con toda la información para hacer efectiva su postulación.

Cabe destacar que Magneto y las empresas aliadas no solicitan dinero para participar en procesos de selección. Si identifica prácticas sospechosas, repórtelas en la plataforma.

