¡Qué peligro! En plena área urbana de La Ceja, Oriente antioqueño, funcionaba una fábrica de pólvora

En plena área urbana de La Ceja, Oriente antioqueño, operaba una fábrica artesanal dotada para la producción, distribución y comercialización ilegal de pólvora y productos pirotécnicos, la cual fue desmantelada por las autoridades.
Este montaje representaba un riesgo alto para la vida y bienes de los vecinos circundantes y por eso concitó las denuncias de los ciudadanos. A partir de ello, en el marco de la estrategia institucional “Actuando por Antioquia”, la Policía, a través de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) del Departamento de Policía Antioquia, hicieron la ubicación y el desmantelamiento del montaje en medio de las festividades de Navidad.