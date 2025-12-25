Asobares señala al Gobierno de estar “desconectado de la realidad” por subir impuestos a licores vía emergencia económica

La Asociación de Bares de Colombia (Asobares) expresó su preocupación y rechazo ante la eventual expedición del decreto de emergencia económica con el que el Gobierno Nacional buscaría aumentar nuevamente los impuestos a los licores.
Según el gremio, esta medida representaría un golpe severo para el comercio formal, el empleo y la sostenibilidad de la economía nocturna en el país.
En un comunicado, el gremio advierte que una mayor carga impositiva sobre los licores impactaría de forma directa a bares, discotecas, gastrobares, restaurantes y establecimientos de entretenimiento, sectores que aún no logran una recuperación plena.