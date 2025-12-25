x

Asobares señala al Gobierno de estar “desconectado de la realidad” por subir impuestos a licores vía emergencia económica

La Asociación de Bares de Colombia advierte que un decreto de emergencia elevaría impuestos a los licores, afectando empleo, comercio formal y sostenibilidad de la economía nocturna.

  • Asobares cuestionó el decreto de emergencia económica del Gobierno Nacional. FOTO EL COLOMBIANO.
Andrés Villamizar
Economía

25 de diciembre de 2025
La Asociación de Bares de Colombia (Asobares) expresó su preocupación y rechazo ante la eventual expedición del decreto de emergencia económica con el que el Gobierno Nacional buscaría aumentar nuevamente los impuestos a los licores.

Según el gremio, esta medida representaría un golpe severo para el comercio formal, el empleo y la sostenibilidad de la economía nocturna en el país.

En un comunicado, el gremio advierte que una mayor carga impositiva sobre los licores impactaría de forma directa a bares, discotecas, gastrobares, restaurantes y establecimientos de entretenimiento, sectores que aún no logran una recuperación plena.

Un sector aún afectado por múltiples presiones económicas

Asobares señaló que la economía nocturna continúa resentida por los efectos acumulados de la pandemia, la inflación, el aumento de los costos laborales, los altos arriendos, los impuestos territoriales y recientes reformas que han elevado de manera significativa los costos de operación.

Le puede gustar: Atención: MinTrabajo revela la fecha en que se publicará el decreto de salario mínimo para 2026

En ese contexto, el gremio calificó como “regresiva, contraproducente y desconectada de la realidad económica del país” cualquier nueva carga tributaria sobre los licores, al tratarse del principal insumo de venta del sector.

Desde la asociación se advirtió que el incremento de impuestos al licor no garantiza mayores ingresos fiscales. Por el contrario, históricamente ha generado “caída en las ventas legales, fortalecimiento del contrabando y la adulteración, afectación directa al comercio formal y pérdida de miles de empleos”.

La economía nocturna emplea a 1,68 millones de personas en Colombia

Asobares destacó que la economía nocturna emplea actualmente cerca de 1.680.000 puestos de trabajo directos e indirectos, con una participación relevante de jóvenes (28 %) y mujeres (54 %). Además, el sector dinamiza actividades clave como el turismo, la cultura, la gastronomía y la vida urbana en las ciudades.

Entérese: ABC del pago del recargo nocturno a partir de las 7 de la noche

Gravar aún más este mercado, señaló el gremio, amenaza la viabilidad de miles de pequeños y medianos empresarios, muchos de carácter familiar, que operan con márgenes cada vez más reducidos.

El gremio reiteró que no se puede seguir considerando al sector como una fuente inagotable de recursos fiscales mientras se ignoran los impactos sobre la formalidad, la competitividad y la seguridad económica del país.

En ese sentido, subrayó que las decisiones tributarias bajo la figura de emergencia económica deben ser “excepcionales, proporcionales y concertadas”, y no mecanismos que trasladen el ajuste fiscal a sectores productivos ya debilitados.

Asobares hizo un llamado “respetuoso pero urgente” al Gobierno para que reconsidere la medida, abra espacios de diálogo técnico con los gremios y evalúe alternativas responsables que no destruyan empleo, no incentiven la ilegalidad y no asfixien a uno de los sectores que más aporta a la vida social, cultural y económica de Colombia.

Consulte: MinHacienda niega impuesto del 5x1.000 por emergencia económica en Colombia, y revela cuáles son los nuevos impuestos

Economía
Gremios
Discoteca
Asobares
Emergencia económica
Colombia
Club intelecto
