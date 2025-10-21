Colombia lideró crecimiento del empleo interanual, entre los países de la Ocde, en segundo trimestre de 2025

Colombia se ha sabido ubicar entre los países con mayor dinamismo en su mercado laboral dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde). Esto basado en el informe del segundo trimestre de 2025, pues el país registró uno de los mayores incrementos en la tasa de empleo de todo el bloque, con una subida de 1,2 puntos porcentuales frente al mismo periodo de 2024.

De acuerdo con la Ocde este crecimiento estuvo soportado, principalmente, por la reducción del desempleo y una mayor participación laboral, lo que ubicó al territorio cafetero, junto con Grecia, como los países con el mayor aumento del empleo interanual en la Ocde durante este periodo.

Adicionalmente, en el país la tasa de empleo general para la población en edad de trabajar (18 a 64 años) alcanzó el 64,5 % en el Q2 2025, representando cerca de 22,47 millones de personas empleadas. Además, mostró una tendencia positiva frente al trimestre anterior, cuando se ubicó en 64,1 %.

En términos numéricos, la caída del desempleo pasó de 10,3 % en el Q2 2024 a 8,7 % en el Q2 2025. Sin embargo, los datos más recientes de agosto de 2025 indican una leve corrección al alza, con una tasa de 8,9 %, equivalente a 2,31 millones de personas desempleadas.

En cuanto a la participación laboral, esta se situó en 70,8 % en el Q2 2025, mostrando una ligera disminución respecto al trimestre anterior (71 %).

Le puede interesar: El 69% de los trabajadores ya no cree que esforzarse garantice estabilidad laboral