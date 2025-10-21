Tras oleada de 2.000 desplazados, Defensoría pide intervención urgente en Antioquia

La Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para que intervenga en varios municipios antioqueños afectados por la guerra que libran el Clan del Golfo, el ELN y las Disidencias de las Farc.
El ente del Ministerio Público destacó inicialmente su consternación por la crisis humanitaria que se vive en 23 veredas del municipio de Briceño, en donde desde el 19 de octubre pasado por lo menos 2.081 personas tuvieron que huir de sus casas para protegerse del fuego cruzado.
Según alertó el ente, por lo menos desde 2019 ya se había documentado un alto riesgo de confinamientos, desplazamientos forzados, atentados terroristas con explosivos y homicidios, por cuenta de las disputas territoriales entre los grupos ilegales de la zona.