x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Tras oleada de 2.000 desplazados, Defensoría pide intervención urgente en Antioquia

El ente pidió al Gobierno Nacional atender a los habitantes de los municipios de Briceño, Anorí y Tarazá.

  • En días recientes miles de personas han tenido que huir de sus hogares en los municipios de Briceño, Anorí y Tarazá. FOTO: Camilo Suárez
    En días recientes miles de personas han tenido que huir de sus hogares en los municipios de Briceño, Anorí y Tarazá. FOTO: Camilo Suárez
El Colombiano
El Colombiano
hace 13 horas
bookmark

La Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para que intervenga en varios municipios antioqueños afectados por la guerra que libran el Clan del Golfo, el ELN y las Disidencias de las Farc.

El ente del Ministerio Público destacó inicialmente su consternación por la crisis humanitaria que se vive en 23 veredas del municipio de Briceño, en donde desde el 19 de octubre pasado por lo menos 2.081 personas tuvieron que huir de sus casas para protegerse del fuego cruzado.

Le puede interesar: El pueblo de Antioquia que se quedó sin bóvedas en el cementerio por récord de asesinatos

Según alertó el ente, por lo menos desde 2019 ya se había documentado un alto riesgo de confinamientos, desplazamientos forzados, atentados terroristas con explosivos y homicidios, por cuenta de las disputas territoriales entre los grupos ilegales de la zona.

Cabe recordar que en este municipio del Norte de Antioquia ha sufrido históricamente de la presencia de estructuras como las Farc, hoy bajo el rótulo de las disidencias del Frente 36.

De acuerdo con versiones entregadas por la Policía Antioquia, se presume que serían precisamente las disidencias las que estarían impulsando esa oleada de desplazamiento, en medio de su confrontación con el Clan del Golfo.

Siga leyendo: Desplazamiento masivo en Briceño por amenazas de las disidencias del frente 36

“Es un constreñimiento del frente 36 de las Farc que estaría usando las confrontaciones para desplazar a las comunidades y que estas pidan la entrada del Ejército para que se enfrenten al Clan del Golfo”, planteó el coronel Óscar Mauricio Rico, comandante de la Policía Antioquia.

Según la información de la Fuerza Pública, la confrontación entre ambos grupos tendría como objetivo hacerse al control del Río Cauca y varios corredores estratégicos para el transporte de drogas ilegales y oro entre otras subregiones como el Bajo Cauca y Urabá.

De igual forma, la Defensoría expuso su preocupación por la situación en la vereda Los Trozos de Anorí, desde donde también salieron huyendo por lo menos 176 personas por confrontaciones entre ilegales.

Rechazamos las acciones que ponen en riesgo a la población civil y violan el derecho internacional humanitario (DIH). Esta zona del departamento, históricamente ha sido disputada por grupos armados ilegales, debido a su ubicación estratégica, la presencia de economías ilícitas y sus corredores de movilidad hacia el Bajo Cauca y el nordeste del departamento”, expresó el ente.

Finalmente, la Defensoría también se mostró consternada por la situación de orden público en las veredas Doradas Altas y Tahamí de Tarazá, en el Bajo Cauca, en las que se denunció el confinamiento de 33 familias y el desplazamiento de 60.

Lea además: Bello pide más presencia de la Fuerza Pública tras atentado de Disidencias en torre de energía

En este caso, la institución hizo un llamado al Ministerio del Interior, Prosperidad Social, la Unidad de Restitución de Tierras y el Ministerio de la Igualdad para participar de un comité de trabajo en el que se le hace seguimiento al problema en esa zona.

“Su articulación es clave para fortalecer la respuesta institucional. Es importante que el Ministerio del Interior convoque de manera extraordinaria al Subcomité Nacional de Prevención, Protección y Garantías de No Repetición, con el propósito de articular medidas urgentes y acciones de protección para las comunidades afectadas por la presencia de artefactos explosivos”, pidió el órgano, al tiempo que instó a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz para intensificar las labores de desminado humanitario en la zona.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuál es la causa de la oleada de desplazados en Antioquia actualmente?
Por enfrentamientos entre grupos armados ilegales (disidencias del Frente 36, Clan del Golfo, ELN) que disputan rutas y territorios estratégicos.
¿Qué municipios de Antioquia concentran más desplazamientos recientes?
Los municipios más afectados son Briceño, Anorí y Tarazá, con veredas como Los Trozos, Doradas Altas y Tahamí bajo presión humanitaria.
¿Cuál es el papel de la Defensoría en estos casos de desplazamiento?
La Defensoría del Pueblo actúa como entidad de vigilancia y pide intervención estatal para garantizar protección y derechos de las comunidades desplazadas.

Temas recomendados

Conflicto armado
Desplazamiento forzado
Víctimas del conflicto
Fuerza pública
Defensoría del Pueblo
Gobernación de Antioquia
Violencia
Disidencias de Farc
Clan del Golfo
Paz Total
guerra
Gobierno Nacional
Antioquia
Anorí
Briceño
Taraza
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida