¿Quiere estudiar un posgrado en las mejores universidades del mundo? Colfuturo le explica cómo hacerlo

Quienes sueñan con cursar un posgrado en el extranjero tendrán una oportunidad de conseguirlo este martes 23 de septiembre. Colfuturo, fundación público-privada que apoya a profesionales colombianos para que estudien en el exterior, realizará un taller gratuito en la Universidad Eafit con orientación de expertos y representantes de gobiernos extranjeros.

La jornada contará con la participación de delegados de Estados Unidos, Alemania y Australia, quienes presentarán sus programas académicos, becas disponibles, requisitos de postulación y las condiciones de vida en sus países.

Además, especialistas de Colfuturo resolverán dudas sobre cómo escoger universidad y programa, cumplir requisitos de admisión, planificar el proceso de aplicación y explorar opciones de financiamiento, incluidas becas y el reconocido Programa Crédito Beca, cofinanciado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

