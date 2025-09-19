x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

¿Quiere estudiar un posgrado en las mejores universidades del mundo? Colfuturo le explica cómo hacerlo

Delegados de Estados Unidos, Alemania y Australia participarán este 23 de septiembre en un taller gratuito para explicar becas, requisitos y financiación para estudios de posgrado en el exterior.

  • Profesionales interesados en formarse en el extranjero podrán conocer de primera mano las oportunidades y requisitos para estudiar en las mejores universidades del mundo. FOTO: CORTESÍA
    Profesionales interesados en formarse en el extranjero podrán conocer de primera mano las oportunidades y requisitos para estudiar en las mejores universidades del mundo. FOTO: CORTESÍA
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 9 horas
bookmark

Quienes sueñan con cursar un posgrado en el extranjero tendrán una oportunidad de conseguirlo este martes 23 de septiembre. Colfuturo, fundación público-privada que apoya a profesionales colombianos para que estudien en el exterior, realizará un taller gratuito en la Universidad Eafit con orientación de expertos y representantes de gobiernos extranjeros.

La jornada contará con la participación de delegados de Estados Unidos, Alemania y Australia, quienes presentarán sus programas académicos, becas disponibles, requisitos de postulación y las condiciones de vida en sus países.

Además, especialistas de Colfuturo resolverán dudas sobre cómo escoger universidad y programa, cumplir requisitos de admisión, planificar el proceso de aplicación y explorar opciones de financiamiento, incluidas becas y el reconocido Programa Crédito Beca, cofinanciado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Le puede interesar: Estudiar más no asegura empleo: hay 11,2 % de profesionales colombianos desocupados

¿Cuántos profesionales han sido impactados por Colfuturo en 2025?

En 2025, 1.220 profesionales del país fueron seleccionados por Colfuturo para estudiar en más de 250 universidades de 26 países. En Antioquia, los destinos preferidos fueron Australia y Reino Unido (20 % cada uno), seguidos por Estados Unidos (15 %) y España (12 %).

Estos datos muestran el creciente interés por programas de calidad internacional y la búsqueda de experiencias que fortalezcan la formación académica y las habilidades interculturales.

“Formarse en las mejores universidades del mundo no solo es una meta académica, también transforma vidas, amplía redes globales y contribuye al desarrollo de Colombia”, destacó Jerónimo Castro, director de Colfuturo.

Lea más: OEA entregará 1.500 becas de maestría en Medellín para formación en IA, big data y energías limpias

Detalles del evento e inscripción

El taller se llevará a cabo el 23 de septiembre a las 5:00 p. m. en las instalaciones de Universidad EAFIT en Medellín.

Las inscripciones son gratuitas y pueden realizarse en el portal: colfuturo.org/gira-regional-2025/te-esperamos-en-medellin

Esta actividad hace parte de la Gira Regional 2025, una iniciativa que busca acercar información confiable y actualizada a quienes aspiran a estudiar en universidades de élite alrededor del mundo.

Conozca también: Estudie y trabaje fuera del país: Expo Exterior ofrece becas del 100 % y oportunidades laborales

Temas recomendados

Economía
Empleo
Educación
Formación laboral
Internacional
Migraciones
Colombia
Ofertas de empleo por WhatsApp
Enviar hoja de vida por correo
Descarga la app de empleos
Conoce las ofertas de empleo 
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida