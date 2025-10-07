x

Cloudflare busca a próxima generación de innovadores tecnológicos: convocatoria para contratar a 1.111 becarios en 2026

La empresa tecnológica anunció su convocatoria global de pasantías, con el objetivo de formar a la próxima generación de talentos en IA y ciberseguridad.

  Cloudflare busca jóvenes con pasión por la tecnología, la IA y la innovación para unirse a su red global en 2026. FOTO CORTESÍA CLOUDFLARE
    Cloudflare busca jóvenes con pasión por la tecnología, la IA y la innovación para unirse a su red global en 2026. FOTO CORTESÍA CLOUDFLARE
  Cloudflare busca a próxima generación de innovadores tecnológicos: convocatoria para contratar a 1.111 becarios en 2026
Johan García Blandón
Johan García Blandón
08 de octubre de 2025
bookmark

Cloudflare, la compañía global dedicada a mejorar la seguridad y el rendimiento de Internet, anunció el lanzamiento de su programa de prácticas más ambicioso hasta la fecha: planea contratar a 1.111 becarios en 2026.

El programa se desarrollará en sus principales centros en Estados Unidos, Europa y Asia, con sedes en San Francisco, Nueva York, Austin, Londres, Lisboa y Bangalore, entre otras, pero podrán aplicar los colombianos y demás estudiantes de todo el mundo. La meta es clara y se enfoca en formar a una nueva generación de talentos capaces de liderar la integración de la inteligencia artificial (IA) en todos los niveles de la compañía.

Le puede interesar: Eficacia abrió convocatoria para quienes quieran estudiar y trabajar en operaciones comerciales; le pagan todo

Un compromiso con la innovación y el talento joven

Cloudflare ve las prácticas profesionales como una fuente esencial de ideas frescas y energía creativa. “Creemos que los becarios no vienen solo a aprender, sino a crear. Este grupo tendrá un rol clave en ayudarnos a redefinir cómo usamos la IA en nuestra red, nuestros productos y nuestras operaciones”, explicó Ariel Almazán, líder de consultoría en salud de la compañía para América Latina y el Caribe.

La empresa busca que los nuevos pasantes contribuyan directamente a resolver desafíos reales de negocio, desde desarrollo de software hasta marketing, legal, finanzas o comunicación. Cada becario se integrará a equipos activos, contará con un mentor y presentará su proyecto final al finalizar las 12 semanas de experiencia.

Lea más: ¡Aproveche! Más de 107.000 ofertas de empleo disponibles con contratación inmediata en Colombia

Trabajo real, salario justo

Cloudflare busca a próxima generación de innovadores tecnológicos: convocatoria para contratar a 1.111 becarios en 2026

El programa de prácticas de Cloudflare combina formación técnica, innovación y acompañamiento de líderes globales. FOTO: GETTY

A diferencia de muchas organizaciones, Cloudflare paga a sus becarios un salario competitivo, equivalente al de un puesto de nivel inicial, e incluso ofrece apoyo económico para reubicación temporal. “Si los becarios están resolviendo problemas reales, deben ser compensados de manera justa”, enfatizó la empresa en su comunicado.

Además, el programa combina trabajo híbrido —entre tres y cuatro días presenciales a la semana— con una cultura de mentoría presencial que fomenta el aprendizaje entre pares y líderes de la organización.

En la era de la IA, el talento humano sigue siendo clave

Mientras muchas compañías están reduciendo sus contrataciones ante el auge de la inteligencia artificial, Cloudflare va en dirección opuesta. La empresa considera que la IA no reemplaza el talento humano, sino que potencia su impacto. Por eso, su apuesta es expandir su equipo con mentes jóvenes y diversas que ayuden a crear soluciones tecnológicas de forma responsable e innovadora.

Conozca también: Cueros Vélez busca personal en Medellín, Bogotá, Cali y Barranquilla; varias vacantes no requieren experiencia

¿Cómo aplicar?

Las oportunidades para el programa de prácticas 2026 estarán disponibles a partir del 15 de octubre en la página oficial de empleos de Cloudflare. El proceso incluirá la posibilidad de realizar una prueba práctica para desarrollar una aplicación basada en IA.

Los interesados podrán postularse desde cualquier parte del mundo a través del portal oficial de la empresa. Las prácticas tendrán una duración promedio de 12 semanas, con convocatorias abiertas durante todo el año en modalidades de primavera, verano y otoño.

