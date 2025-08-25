Universidad Eafit lanzó convocatoria de Becas Talento en Investigación que buscan fortalecer la ciencia en Colombia

La Universidad Eafit anunció la apertura de las Becas Talento en Investigación, un programa que busca consolidar el ecosistema de ciencia, tecnología e innovación (CTeI) en el país mediante el apoyo a estudios de posgrado. La convocatoria estará abierta hasta el 30 de septiembre de 2025 y ofrecerá cerca de 100 becas, con coberturas parciales o totales de matrícula y, en algunos casos, auxilios económicos de sostenimiento.
Esto se suma a la estrategia de la universidad de ampliar el acceso a programas de formación avanzada y fomentar la participación de estudiantes en proyectos investigativos en distintas áreas del conocimiento.
