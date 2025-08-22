¡Atentos, estudiantes! Bavaria abrió convocatoria nacional de prácticas profesionales y así puede postularse

Reconocida por Merco Empresas como una de las compañías más admiradas por los colombianos, y en aras de seguir conformando un equipo para lograr seguir expandiéndose, Bavaria abrió una nueva convocatoria nacional de prácticas profesionales con la que espera vincular a más de 50 estudiantes universitarios de todo el país.

La convocatoria hace parte de Generación Creators, el programa de talento joven de la compañía, que busca ofrecer experiencias de formación en áreas como comunicaciones, compras, tecnología, finanzas, logística, marketing, producción, ventas, recursos humanos y sostenibilidad.

Y es que con más de 136 años de historia, la cervecera ha combinado tradición e innovación en su operación. Actualmente, cuenta con ocho plantas de producción en Barranquilla, Bucaramanga, Itagüí, Yumbo, Tibasosa, Tocancipá y Palmar de Varela (Atlántico), además de dos malterías en Cartagena y Tibitó, una fábrica de etiquetas en el Valle del Cauca y más de 55 centros logísticos para distribución en todo el país.

