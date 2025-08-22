x

¡Atentos, estudiantes! Bavaria abrió convocatoria nacional de prácticas profesionales y así puede postularse

Mediante su programa Generación Creators, la cervecera ofrece oportunidades en áreas como marketing, finanzas, logística y tecnología.

  • Bavaria ofrece más de 50 cupos de prácticas en distintas regiones del país para estudiantes de últimos semestres de universidad. FOTO: CORTESÍA
Johan García Blandón
23 de agosto de 2025
bookmark

Reconocida por Merco Empresas como una de las compañías más admiradas por los colombianos, y en aras de seguir conformando un equipo para lograr seguir expandiéndose, Bavaria abrió una nueva convocatoria nacional de prácticas profesionales con la que espera vincular a más de 50 estudiantes universitarios de todo el país.

La convocatoria hace parte de Generación Creators, el programa de talento joven de la compañía, que busca ofrecer experiencias de formación en áreas como comunicaciones, compras, tecnología, finanzas, logística, marketing, producción, ventas, recursos humanos y sostenibilidad.

Y es que con más de 136 años de historia, la cervecera ha combinado tradición e innovación en su operación. Actualmente, cuenta con ocho plantas de producción en Barranquilla, Bucaramanga, Itagüí, Yumbo, Tibasosa, Tocancipá y Palmar de Varela (Atlántico), además de dos malterías en Cartagena y Tibitó, una fábrica de etiquetas en el Valle del Cauca y más de 55 centros logísticos para distribución en todo el país.

Requisitos y plazos para la convocatoria de Bavaria para practicantes

Conoce las ofertas de empleo

Los interesados en postularse deben ser estudiantes mayores de edad que cursen último o penúltimo semestre de universidad.

Además, los seleccionados podrán realizar su práctica desde enero de 2026 en distintas operaciones de Bavaria, bajo un contrato especial de aprendizaje a término fijo.

El programa ofrece un auxilio de práctica de $2.000.000, auxilio de transporte y prestaciones legales, con una duración de hasta un año según las condiciones de cada institución educativa.

InfogrÃ¡fico
¡Atentos, estudiantes! Bavaria abrió convocatoria nacional de prácticas profesionales y así puede postularse

¿Cómo postularse?

La inscripción debe realizarse completando el formulario habilitado por Bavaria en este enlace dentro de las fechas establecidas en la convocatoria.

Utilidad para la vida