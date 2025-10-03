AKT abrió más de 100 vacantes nocturnas para ensambladora en Envigado: ¿cómo aplicar?

La ensambladora de motocicletas AKT anunció la apertura de más de 100 vacantes para su nuevo turno nocturno en la planta de Envigado, una convocatoria que responde al crecimiento y expansión de la compañía, y que busca generar nuevas oportunidades de empleo en la región.
Los cargos disponibles son Operarios de producción, Operarios de logística, Operario electromecánico y Conductores.
Entre los requisitos generales para postularse están: contar con el bachillerato y tener al menos un año de experiencia laboral en áreas relacionadas.
Desde la compañía resaltaron que este proceso de contratación hace parte del plan de expansión que vive AKT en Colombia. “En AKT estamos creciendo y expandiéndonos mucho, lo que genera empleo. ¡Apasionados por el progreso!”, señalaron voceros de la empresa, reafirmando el compromiso con el desarrollo económico del país.
Le puede interesar: ¡Aproveche! ManpowerGroup abrió más de 5.000 empleos para temporada de fin de año en todo el país