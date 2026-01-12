Camilo Blandón, arquero paisa de 16 años y 1.93 metros que buscará consagrarse con Colombia en el Sudamericano

En el Club Estudiantil de Medellín surgió una figura que desafía las leyes de la física en el fútbol base colombiano. Se trata de Camilo Blandón Arriaga, un portero de apenas 16 años que, con su imponente 1,93 metros de estatura, se proyecta como heredero de la nueva escuela de arqueros del país. El joven acaba de ser convocado a un nuevo microciclo de trabajos (desde mañana) con la Seleccón Colombia dirigida por Freddy Hurtado y que se prepara para el Sudamericano de Chile en el mes de abril.
Como sucede con muchos grandes porteros, Camilo no empezó bajo los tres palos. Debido a su gran estatura, sus entrenadores lo ubicaron inicialmente como delantero y luego como zaguero central. Sin embargo, un impulso intuitivo lo llevó a pedir una oportunidad en el arco. Bastó una tarde con los guantes puestos para que el cuerpo técnico de Estudiantil entendiera que el hábitat natural del muchacho nacido en Medellín y habitante del barrio La Mota no era el área rival, sino la propia.
Hijo del histórico baloncestista Robinson Blandón, Camilo heredó no solo la talla, sino la disciplina de un hogar de deportistas de alto rendimiento. Mientras su hermano mayor (Robinson Jr) brilla en la liga de fútbol de India, él decidió construir su propio camino. En su palmarés ya aparece que fue bicampeón nacional con la Selección Antioquia (Sub-13 y Sub-15).