Peaje de Amagá amplía su operación temporalmente: así funcionarán los carriles

También anunciaron el inicio de trabajos de pavimentación y obras complementarias en el sector La Sinifaná, ubicado en el suroeste antioqueño.

  Anuncian la ampliación temporal del Peaje de Amagá, en el Suroeste antioqueño. FOTO: EL COLOMBIANO
El Colombiano
hace 8 horas
La Concesionaria Vial del Pacífico (Covipacífico) anunció este lunes 12 de enero la ampliación temporal del Peaje de Amagá, que conecta a los municipios de Caldas y Amagá, ubicados en el suroeste antioqueño.

Por tal motivo, quedarán habilitados tres carriles y uno de ellos exclusivo para el pago electrónico IP/REV, el cual se realiza de manera automática, permitiendo así una operación más eficiente para quienes transitan por este sector. Esta medida también beneficiará a quienes se movilizan en el sentido Medellín–Amagá, ya que acorta los tiempos de espera, según la entidad.

Lea también: Atención: Covipacífico anuncia cierre en la vía al Suroeste, por Amagá, que durará casi un año; gobiernos locales se oponen

Cabe recordar que esta ampliación es una medida temporal y se implementa para atender la alta demanda en este punto de tránsito, por lo que invitan a los usuarios a estar atentos a la información sobre esta alternativa de movilidad.

“Invitamos a los usuarios a hacer un uso adecuado de la estación de peaje, optar por alternativas como el tiquete retorno, evitar realizar compras a vendedores informales y, en lo posible, llevar el valor exacto en efectivo, contribuyendo así a un paso más ágil y ordenado”, expresó Covipacífico.

Trabajos de pavimentación en el sector La Sinifaná, ubicado en el Suroeste antioqueño.

Covipacífico agregó que, a partir del martes 13 de enero, iniciarán trabajos de pavimentación y obras complementarias en el sector La Sinifaná, también ubicado en el suroeste antioqueño.

FOTO: MANUEL SALDARRIAGA /Cortesía Gobernación de Antioquia
FOTO: MANUEL SALDARRIAGA /Cortesía Gobernación de Antioquia

Esto se produce luego de que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, instara a esa empresa a iniciar cuanto antes esos trabajos, sosteniendo que no tenían que esperar la autorización del Gobierno Nacional para darle una solución al tema.

En ese sentido, habrá paso alterno las 24 horas durante un período estimado de dos meses. Estos trabajos se realizan para garantizar mejores condiciones de la vía, afirmó la entidad, que además indicó que ante cualquier duda los usuarios pueden comunicarse a los números 604 520 9300, extensiones 156 y 180 o al 310 697 1556.

Siga leyendo: Covipacífico le responde a Rendón y asegura que no puede usar sin permiso fondo de $150.000 millones para obras en La Sinifaná

