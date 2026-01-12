El juez Alvin Hellerstein ordenó expulsión de Bruce Fein del equipo de defensa de Maduro en Nueva York

El juez Alvin Hellerstein ordenó la expulsión del abogado constitucionalista Bruce Fein del equipo de defensa de Nicolás Maduro, luego de que se presentara sin autorización en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York (Southern District of New York) con sede en Manhattan, Nueva York, Estados Unidos. En una orden judicial publicada el 12 de enero, se indica que Fein admitió que no fue contratado ni por el dictador, ni por el abogado Barry Pollack (quien sí fue contratado), ni designado por la Corte.

Fein fundamentó su solicitud “basándose en información recibida” de personas anónimas que, según él afirmó en una respuesta no jurada, son “creíbles” dentro del “círculo íntimo o familia” de Maduro. “La solicitud de Fein para unirse al equipo de defensa no tiene base legal. Personas anónimas no pueden designar un abogado; solo un demandado puede hacerlo. No hay razón para traer a Maduro a la corte con el fin de preguntarle en cámara (en privado) si le gustaría agregar a Fein a su equipo de defensa, como Fein solicita. Si Maduro desea contratar a Fein, tiene la capacidad de hacerlo, se lee en la orden, agregando que el abogado no puede designarse a sí mismo para representar a Maduro.

Por tal motivo, se concedió una moción del líder del régimen venezolano para excluir la comparecencia de Bruce Fein y, por ende, se denegó la moción de este último para ser admitido pro hac vice (para este asunto).

¿Quién es Bruce Fein?

Bruce Fein es un abogado constitucionalista estadounidense que cuenta con experiencia asesorando y representando al gobierno federal en el Deputy Assistant Attorney General (Subprocurador General Adjunto) en el Departamento de Justicia de EE. UU. durante la presidencia de Ronald Reagan. También ha trabajado como consultor legal en casos de derechos humanos y ha publicado varios libros sobre derecho constitucional y política legal.