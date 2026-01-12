El juez Alvin Hellerstein ordenó expulsión de Bruce Fein del equipo de defensa de Maduro en Nueva York

El juez Alvin Hellerstein ordenó la expulsión del abogado constitucionalista Bruce Fein del equipo de defensa de Nicolás Maduro, luego de que se presentara sin autorización en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York (Southern District of New York) con sede en Manhattan, Nueva York, Estados Unidos.
En una orden judicial publicada el 12 de enero, se indica que Fein admitió que no fue contratado ni por el dictador, ni por el abogado Barry Pollack (quien sí fue contratado), ni designado por la Corte.