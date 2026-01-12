MinDefensa inicia agenda diplomática en Estados Unidos, ¿cuáles son los puntos claves de su visita?

A menos de que ocurra algún cambio, la reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump está prevista para la primera semana de febrero. Sin embargo, antes de ese encuentro, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, inició una gira por Estados Unidos, en la que se reunirá con altos funcionarios de ese país para abordar temas relacionados con el narcotráfico.
A través de un video que se compartió por la cuenta oficial de X (antes Twitter) del Ministerio de Defensa, Pedro Sánchez, informó que sostuvo una videoconferencia con altos funcionarios del Gobierno de Estados Unidos, junto con la canciller colombiana, Yolanda Villavicencio, como parte de los preparativos para la visita que realizará el presidente Gustavo Petro a Washington a inicios de febrero.
Según explicó el jefe de la cartera de Defensa, el diálogo se realizó con el subsecretario para Asuntos Hemisféricos del Departamento de Defensa de Estados Unidos y permitió definir tres prioridades en la agenda bilateral.