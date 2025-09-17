Airplan abrió vacantes y convoca a feria de empleo en el Urabá para fortalecer su equipo de seguridad aeroportuaria

Airplan, la empresa que administra seis aeropuertos del país, anunció que tiene ofertas laborales disponibles y una Feria de Empleo para aspirantes a bomberos aeronáuticos, que se realizará el 29 y 30 de septiembre de 2025, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., en el Aeropuerto Antonio Roldán Betancur Kilómetro 10, vía Zungo Embarcadero, Carepa, Antioquia. Cabe acotar que esta feria va dirigida a personas que residen en Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá y San Juan de Urabá. Los asistentes conocerán de primera mano los requisitos, el proceso de formación y las oportunidades de crecimiento que ofrece esta carrera. También podrán interactuar con expertos y bomberos en servicio, en un espacio pensado para resolver dudas y orientar a quienes sueñan con servir a la comunidad. Puede acceder acá para registrarse. Le puede interesar: S&A ofrece más de 400 vacantes a nivel nacional: todas presenciales y buenos beneficios laborales

¿Qué otras ofertas de empleo tiene Airplan?

La empresa aeroportuaria promueve la innovación, el desarrollo del talento y la sostenibilidad en su cultura organizacional. FOTO: CORTESÍA

Además, Airplan mantiene vacantes activas en Magneto Empleos, que ofrecen estabilidad y un proceso de contratación ágil. La compañía se ha posicionado como un referente en la industria aeroportuaria por su compromiso con la seguridad, la excelencia operativa y la experiencia del viajero. Su cultura promueve la innovación, el desarrollo profesional y la sostenibilidad, lo que la convierte en una marca empleadora atractiva para quienes buscan crecer en el sector.

Operador de Medios Tecnológicos - Aeropuerto Rionegro

Salario: $ 3.171.053. Requisitos: - Técnico(a) o tecnólogo(a) en áreas administrativas, de seguridad o afines. - Experiencia superior a 1 año, preferiblemente en actividades administrativas y en seguridad física y/o aeroportuaria. - Habilidades para el manejo de medios tecnológicos y de telecomunicaciones. - Persona íntegra, cordial, ágil y con muy buen servicio al cliente. - Alta capacidad de observación, reacción, concentración y gestión. Responsabilidades: - Realizar el monitoreo del Circuito Cerrado de Televisión (CCTV). - Mantener contacto permanente con las diferentes autoridades y entidades que operan en el aeropuerto. - Garantizar la correcta operación de los sistemas tecnológicos y de telecomunicaciones relacionados con la seguridad. - Brindar apoyo en la gestión de situaciones de seguridad física y aeroportuaria. - Contribuir a mantener un entorno seguro y un excelente servicio al cliente dentro de las instalaciones aeroportuarias. Aplique aquí. Lea más: Empleo sin experiencia: así puede aplicar a más de 50.000 ofertas laborales en Colombia

Jefe de Seguridad de Aviación Civil para Aeropuerto Olaya Herrea de Medellin - Medellín y Valle de Aburrá

Salario: $ 6.415.000. Responsabilidades: - Supervisar operaciones de seguridad aeroportuaria - Coordinar equipo de seguridad - Garantizar la seguridad operacional del aeropuerto - Manejar relaciones interpersonales con clientes internos y externos - Tomar decisiones acertadas para la seguridad del aeropuerto Requerimientos: - Profesional o Tecnólogo en ciencias administrativas, o Ingenierias áreas aeroportuarias/aeronauticas. En Derecho e Investigacion Judicial - Mínimo dos años de experiencia en seguridad física y operacional - Experiencia en manejo de personal, actividades administrativas de coordinacion, en toma de decisiones y en excelente servicio al cliente interno y externo. Postúlese en este enlace.

Director de Obra en Proyecto Aeroportuario - Envigado, Medellín y Rionegro

Salario a convenir. Responsabilidades: - Liderar la planificación y ejecución del proyecto aeroportuario. - Garantizar el cumplimiento técnico y normativo del contrato. - Coordinar equipos multidisciplinarios para asegurar la eficiencia operativa. - Supervisar y gestionar el presupuesto asignado al proyecto. - Asegurar que la obra se realice siguiendo los estándares de seguridad y calidad. - Mantener la comunicación constante con las partes interesadas del proyecto. Conozca también: Requeridos con urgencia: empresas abren más de 100 mil ofertas con selección rápida Requerimientos: - Título en Ingeniería Civil. - 12 años de experiencia profesional general. - 6 años de experiencia específica en ejecución y administración de contratos de infraestructura compleja. - Experiencia en proyectos aeroportuarios portuarios presas o edificaciones con pavimentos. - Conocimiento de normativas de construcción y estándares aeronáuticos. Envíe la hoja de vida aquí.

Beneficios de trabajar en Airplan

Entre los beneficios que Airplan destaca están las oportunidades de formación continua, el trabajo en equipo con alto impacto social y un ambiente laboral que fomenta el desarrollo humano y la innovación. “Airplan es mucho más que la administración de aeropuertos, somos una empresa que conecta sueños, regiones y oportunidades. Aquí valoramos el talento, impulsamos el crecimiento profesional y fomentamos un ambiente humano, cercano e innovador”, afirmó Clara Sánchez Ocampo, del área de Talento Humano de la compañía. Esta convocatoria y las vacantes disponibles ofrecen una oportunidad única para quienes buscan estabilidad, aprendizaje y proyección profesional en uno de los sectores clave para la conectividad y el desarrollo económico de Colombia.

¿Cómo postularse a las ofertas laborales?