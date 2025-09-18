x

Oportunidad laboral: Acepalma ofrece 30 oportunidades de empleo en ciudades estratégicas del país

La empresa colombiana Acepalma abrió cerca de 30 vacantes en diferentes áreas y ciudades. Le contamos cuáles son los perfiles requeridos y cómo postularse.

  Acepalma busca fortalecer su equipo con talento en áreas clave del sector agrícola. FOTO: GETTY
    Acepalma busca fortalecer su equipo con talento en áreas clave del sector agrícola. FOTO: GETTY
  Acepalma continúa apostando por la sostenibilidad y el desarrollo agrícola en Colombia. FOTO: GETTY
    Acepalma continúa apostando por la sostenibilidad y el desarrollo agrícola en Colombia. FOTO: GETTY
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 3 horas
bookmark

Acepalma, una de las empresas líderes en la comercialización de palma de aceite y productos agrícolas en Colombia, anunció la apertura de aproximadamente 30 vacantes laborales en diferentes áreas.

La compañía, que desde 1991 ha apostado por la sostenibilidad y el fortalecimiento del sector agrícola, busca nuevos talentos para seguir transformando el futuro del campo colombiano.

Le puede interesar: Airplan abrió vacantes y convoca a feria de empleo en el Urabá para fortalecer su equipo de seguridad aeroportuaria

Vacantes disponibles en Acepalma y ciudades donde se encuentran

Conoce las ofertas de empleo

Las oportunidades laborales de Acepalma están dirigidas a perfiles en Contabilidad, Finanzas e Impuestos; Ventas; Recursos Humanos; y Administración y Oficina.

Los empleos están distribuidos en Bogotá, Medellín, Oriente Antioqueño, Santa Marta y Barranquilla, lo que brinda opciones tanto en grandes capitales como en regiones clave para el desarrollo agrícola.

¿Por qué trabajar en Acepalma?

Acepalma continúa apostando por la sostenibilidad y el desarrollo agrícola en Colombia. FOTO: GETTY
Acepalma continúa apostando por la sostenibilidad y el desarrollo agrícola en Colombia. FOTO: GETTY

La empresa destaca que su crecimiento ha sido posible gracias a un equipo comprometido con la sostenibilidad y las relaciones de confianza en el sector. “En Acepalma, transformamos más que productos; transformamos el futuro agrícola de Colombia”, señalan desde la compañía.

Desde sus inicios en 1991 con un pequeño equipo, hoy consolidan una red que apuesta por el desarrollo responsable y el fortalecimiento del ecosistema agrícola.

Lea más: S&A ofrece más de 400 vacantes a nivel nacional: todas presenciales y buenos beneficios laborales

Ofertas laborales más destacadas en Acepalma

Conoce las ofertas de empleo

Director De Compras Y Comercio Exterior - Bogotá

Salario a convenir.

Responsabilidades:

- Diseñar e implementar la estrategia de compras nacionales e internacionales.

- Identificar y negociar con proveedores estratégicos.

- Supervisar operaciones logísticas y de comercio exterior.

- Asegurar el cumplimiento de normas y regulaciones aduaneras.

- Optimizar la cadena de suministro para garantizar eficiencia y rentabilidad.

- Coordinar con áreas de producción logística y finanzas.

- Elaborar reportes de gestión y análisis de costos.

Requerimientos:

- Profesional en Comercio Internacional o carreras afines.

- Especialización en Logística Comercio Internacional Supply Chain o áreas relacionadas.

- Experiencia mínima de 10 años en el sector agroindustrial (idealmente en palma de aceite).

- Experiencia comprobada liderando equipos de compras y comercio exterior.

- Manejo avanzado de inglés (oral y escrito – se evaluará).

- Experiencia en Comercio a granel.

- Conocimiento en normativas de comercio internacional INCOTERMS aduanas y logística internacional.

Aplique aquí.

Auxiliar logístico flota tercerizada creación de vehículos - Barranquilla

Salario a convenir.

Responsabilidades:

- Garantizar seguimiento y creación de los vehículos en SAP

- Garantizar y asegurar el estudio de seguridad de vehículos y empresas de transporte

- Garantizar la confiabilidad del transporte tercerizado directo

- Garantizar la creación de empresas de transporte

- Garantizar seguimiento a la creación de los vehículos en SAP

- Garantizar seguimiento a los vehículos creados en el sistema SAP

Requerimientos:

- Estudios técnicos en logística, Administración de empresas o Ingeniería Industrial.

- Tres de experiencia en logistica en empresas de transporte.

Postúlese en este enlace.

Promotor Comercial De Insumos Agroindustriales - Medellín y Rionegro

Salario a convenir.

Responsabilidades:

- Impulsar el crecimiento del mercado en Antioquia.

- Establecer relaciones comerciales con clientes potenciales.

- Consolidar ventas presupuestadas en zonas no consolidadas.

- Generar demanda a través de canales de distribución.

Requerimientos:

- Formación técnica tecnológica o profesional en áreas agropecuarias.

- Mínimo dos años de experiencia en ventas de insumos agroindustriales.

- Experiencia en manejo nutricional de cultivos.

- Capacidad para generar demanda en puntos de venta.

- Contar con moto.

Envíe la hoja de vida aquí.

Auxiliar de Gestión Documental - Bogotá

Salario a convenir.

Responsabilidades:

- Organizar y mantener archivos documentales.

- Aplicar normativas archivísticas vigentes.

- Realizar inventarios documentales.

- Colaborar en la elaboración de informes de gestión.

- Asegurar la accesibilidad de la información documentada.

Requerimientos:

- Tecnólogo en Archivo Gestión Documental o Bibliotecología.

- Experiencia mínima de 3 años en gestión documental.

- Conocimiento en normativas archivísticas.

- Habilidad para manejar inventarios documentales.

- Persona proactiva y organizada.

Conozca más detalles aquí.

Promotor Comercial De Insumos Agroindustriales - La Ceja, Marinilla, Rionegro y Medellín

Salario a convenir.

Responsabilidades:

- Impulsar el crecimiento del mercado en Antioquia.

- Establecer relaciones comerciales con clientes potenciales.

- Consolidar ventas presupuestadas en zonas no consolidadas.

- Generar demanda a través de canales de distribución.

Requerimientos:

- Formación técnica tecnológica o profesional en áreas agropecuarias.

- Mínimo 2 años de experiencia en ventas de insumos agroindustriales.

- Experiencia en manejo nutricional de cultivos.

- Capacidad para generar demanda en puntos de venta.

- Contar con moto.

Postúlese ahora mismo aquí.

¿Cómo postularse a las vacantes de Acepalma?

Para aplicar a estas ofertas de empleo, los interesados deben registrarse en la plataforma Magneto Empleos:

1- Ingresa a www.magneto365.com

.

2- Crea tu perfil o inicia sesión si ya tienes cuenta.

3- Busca “Acepalma” en el buscador de empresas o vacantes.

4- Explora las ofertas disponibles en tu ciudad de interés.

5- Haga clic en “Aplicar” y completa la información solicitada.

Conozca también: Requeridos con urgencia: empresas abren más de 100 mil ofertas con selección rápida

