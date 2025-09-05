En el país, 9 de cada 10 profesionales tecnológicos planean cambiar de empleo este año

El sector tecnológico en Colombia atraviesa un momento decisivo y al parecer inestable. De acuerdo con el más reciente informe Talent Trends Spotlight en Tecnología de Michael Page, nueve de cada 10 profesionales del sector estarían dispuestos a cambiar de empleo en 2025. Y aunque el salario continúa siendo un factor clave, ya no es el único motor que impulsa a los trabajadores.
El estudio, basado en una encuesta global a casi 5.000 especialistas en tecnología, reveló que el 41% cambiaría de empresa por una mejor remuneración, pero una proporción muy similar lo haría por crecimiento profesional (40%) y capacitación (39%). Estos datos reflejan una transformación profunda: el talento valora cada vez más las oportunidades de desarrollo y el equilibrio entre lo personal y lo laboral.
