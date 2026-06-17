Wout Van Aert causa baja para el Tour de Francia por lesión en el codo

El ciclista belga Wout Van Aert no participará en el Tour de Francia (4-26 de julio) debido a una lesión en el codo mal curada, anunció el miércoles su equipo Visma-Lease a bike.

Vencedor de diez etapas de la Grande Boucle, el corredor de 31 años abandonó el pasado viernes el Tour Aura (Auvernia-Ródano-Alpes, antes conocido como Dauphiné) antes de la 6ª etapa debido a esta misma lesión.

Van Aert se impuso el pasado abril en la París-Roubaix y ganó en 2022 la clasificación por puntos del Tour.

“Pocos días antes del Tour Aura, Van Aert se cayó durante un entrenamiento. Durante la carrera se desarrolló una infección inesperada en la herida de su codo, que lo obligó a abandonar”, indicó la formación ciclista neerlandesa en un comunicado.