Wilmar Paredes, primer líder del Clásico RCN-2025 que este domingo llega a Medellín

El ciclista paisa Wilmar Paredes (Team Medellín) se convirtió este sábado en el primer líder del Clásico RCN 2025 al imponerse, con clase, en la primera etapa de la competencia que tuvo un recorrido de 133,3 kilómetros entre Apartadó y Mutatá, en el Urabá antioqueño.
En un sprint largo, de unos 300 metros, Paredes, con una velocidad y potencia sorprendentes, remató con éxito el lanzamiento de sus compañeros Robigzon Oyola, Brayan Sánchez y Óscar Sevilla, añadiendo de esta manera otro éxito a su destacada temporada.
Paredes, que nació hace 29 años en 29 años en Medellín, y quien se levantó en el corregimiento de Santa Elena, cruzó la meta con un tiempo de 3 horas, 14 minutos y 16 segundos. Lo escoltaron Cristian Vélez (GW Erco Shimano), segundo, y Camilo Sepúlveda (Orgullo Paisa), tercero.