Wilmar Paredes, primer líder del Clásico RCN-2025 que este domingo llega a Medellín

El ciclista paisa Wilmar Paredes (Team Medellín) se convirtió este sábado en el primer líder del Clásico RCN 2025 al imponerse, con clase, en la primera etapa de la competencia que tuvo un recorrido de 133,3 kilómetros entre Apartadó y Mutatá, en el Urabá antioqueño. En un sprint largo, de unos 300 metros, Paredes, con una velocidad y potencia sorprendentes, remató con éxito el lanzamiento de sus compañeros Robigzon Oyola, Brayan Sánchez y Óscar Sevilla, añadiendo de esta manera otro éxito a su destacada temporada. Lea: El antioqueño Wilmar Paredes es el primer líder de la Vuelta a Colombia-2025 Paredes, que nació hace 29 años en 29 años en Medellín, y quien se levantó en el corregimiento de Santa Elena, cruzó la meta con un tiempo de 3 horas, 14 minutos y 16 segundos. Lo escoltaron Cristian Vélez (GW Erco Shimano), segundo, y Camilo Sepúlveda (Orgullo Paisa), tercero.

La temporada 2025 de Wilmar Paredes: triunfos y liderazgo

Lo de Wilmar en la presente campaña es para admirar. También había sido líder de la Vuelta a Colombia al ganar la primera fracción en Yopal. Luego, en dicha prueba, triunfó en la jornada con final en Cali. También ganó fracción en la Vuelta Bantrab, en Guatemala, en Vuelta a Tolima y venció en el Circuito de Tuta.

“Me siento muy feliz por obtener esta victoria. Muy agradecido con el equipo porque me trabajó de la mejor manera. Me pone muy contento vestirme de amarillo en esta primera etapa. Nunca había sido líder del Clásico”, comentó Wilmar, quien esta carrera, en 2024, triunfó en la jornada con llegada en Puerto Berrío.

“Siempre es un orgullo portar la camisa de líder de cualquier carrera. Lo primordial era cuidar a nuestro jefe de filas Diego Camargo hasta faltando 3 kilómetros. Ya luego los compañeros me lanzó y logré ganar. Esta victoria se la dedico a mi equipo”, agregó Paredes, quien venía de ser sexto en la Bucks County Classic, en Estados Unidos.

¿Cómo será la segunda etapa del Clásico RCN 2025 en Medellín?

Este domingo el denominado Duelo de Titanes toca suelo medellinense en una fracción en la que se empezará a tener terreno de montaña y quizá las primeras diferencias entre los favoritos al título. Será una jornada corta, pero explosiva: se recorrerán solo 58,6 kilómetros, pero duros. Los primeros 34 serán en subida, iniciando en Santa Fe de Antioquia. La llegada es en alto, en el Cerro El Volador.

Cierres viales en Antioquia por el Clásico RCN 2025

Santafé de Antioquia – Puente Aurra (Ruta 6204): cierre total desde el PR 0+0000 hasta el PR 6+0100. De 10:00 a 11:50 a. m.



Santafé de Antioquia – Puente Aurra (Ruta 6204): cierre total del carril derecho desde el PR 6+0600 hasta el PR 16+0000. De 10:20 a.m. a 12:10 p. m.



San Jerónimo – Límite Medellín (Ruta 6204A): cierre total del carril derecho desde el PR 20+0000 hasta el PR 31+0380. De 10:40 a.m. a 12:20 p. m.



Límite Medellín – Túnel – Peaje Aburrá (Ruta 6204A): cierre total del carril derecho desde el PR 31+0380 hasta el PR 45+0300. De 11:00 a.m. a 12:50 p. m.



Peaje Aburrá – Entrada San Cristóbal, Medellín (Ruta 6204A): cierre total del carril derecho desde el PR 45+0300 hasta el PR 49+0400. De 11:20 a.m. a 12:50 p. m.