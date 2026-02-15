750 indígenas ingresaron a la U. Nacional de Bogotá, pese a prohibición de las directivas

Alrededor de 750 personas provenientes de comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas del norte del Cauca ingresaron en la mañana de este domingo 15 de febrero a la sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia. La institución activó sus protocolos de prevención y solicitó la instalación de Puestos de Mando Unificado ante la llegada masiva.

Según informó la Vicerrectoría de la sede Bogotá en un comunicado oficial, los integrantes de la movilización —pertenecientes a 40 consejos comunitarios articulados en la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC)— arribaron hacia las 7:00 a.m. en 17 buses a la Ciudad Universitaria.

Aunque la solicitud para alojarse en el campus no fue autorizada por la administración universitaria, el grupo ingresó de manera pacífica y se instaló en la Concha Acústica. Ante esta situación, la Universidad estableció diálogo con las vocerías de la movilización y activó el Comité de Prevención del Riesgo y Atención de la Emergencia (CPRAE).