Luto en el Valle: niña de 7 años murió por bala perdida en medio de un ataque sicarial

Los hechos ocurrieron en el municipio de Versalles el pasado sábado 14 de febrero.

    El ataque sicarial dejó dos víctimas, un hombre de 60 años y una niña de 7 años que fue alcanzada por una bala perdida. Foto El Colombiano.
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

La celebración de amor y amistad se convirtió en una tragedia para familiares y vecinos de Violeta, la niña que murió por una bala perdida en medio de un ataque sicarial en el municipio de Versalles, en el norte del Valle del Cauca.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado 14 de febrero, en el sector Las Olivas del municipio de Versalles, cuando sicarios que se movilizaban a bordo de una motocicleta atacaron a un hombre de 60 años, identificado como Mario Gómez García, que falleció en el lugar debido a la gravedad de las heridas.

En medio del ataque una de las balas alcanzó a la menor, que jugaba en el ante jardín de su casa. Violeta, como fue identificada por la Alcaldía, fue auxiliada de inmediato y trasladada a un centro asistencial, pero falleció un par de horas después como consecuencia de la lesión.

“Como alcaldesa del municipio de Versalles y en nombre de toda la comunidad, expreso mi más profundo rechazo al hecho acontecido el día de ayer. También expresamos nuestra sincera solidaridad a las familias de las víctimas y compartimos el profundo dolor que siente toda la comunidad de Versalles por la pérdida de Violeta, una niña de tan solo 7 años”, dijo la alcaldesa Alba Marina Gómez.

La rápida acción de las autoridades resultó en una persecución que terminó en un intercambio de disparos con los delincuentes, que al huir, abandonaron la motocicleta en la que se movilizaban. Al parecer uno de ellos resultó herido, pero aún así logró escapar de las autoridades.

Tras los hechos las autoridades del Valle del Cauca y el municipio de Versalles realizaron un Consejo de Seguridad para evaluar la situación y coordinar acciones que lleven a la captura de los atacantes.

“Nos encontramos en el municipio de Versalles donde se realizó un consejo de seguridad por los hechos presentados en la noche anterior (del 14 de febrero), donde perdió la vida por sicariato, un hombre de 60 años. El hombre fue ultimado y bajo estas circunstancias hubo bala perdida que infortunadamente lesiona a una menor de 7 que fue trasladada al hospital y posteriormente falleció”, informó la comandante de la Policía Valle, brigadier general Sandra Liliana Rodríguez

Las autoridades anunciaron una recompensa de hasta 30 millones de pesos para quien brinde información que permita la captura de los responsables del doble crimen.

Utilidad para la vida