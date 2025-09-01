La Vuelta a España-2025 se reanuda: la alta montaña espera a Egan Bernal

No es el líder de la Vuelta a España-2025, pero sus piernas son hasta ahora las más fuertes del grupo que pelea por el título general: Jonas Vingegaard descansó este lunes sin el maillot rojo aunque como “patrón” de una carrera en la que Egan Bernal, con un nivel para admirar, da batalla por los puestos de honor. Tras nueve jornadas disputadas, uno de los candidatos a la conquista, el local Juan Ayuso, le dijo adiós a la general luego de tener días complicados y ahora tendrá que luchar por defender al otro jefe de filas del UAE, el portugués Joao Almeida. Lea: Cero y van dos: Jonas Vingegaard dio espectáculo y ganó la novena etapa de La Vuelta; quedó cerca del primer puesto de la general El pasado domingo, y sin ser una de las cimas más duras de la prueba, el corredor danés se plantó solo en la meta de la estación de esquí de Valdezcaray, sin que nadie le pudiera seguir su fuerte ritmo. Ni el actual portador del maillot rojo, el noruego Torstein Traeen, ni el portugués Almeida, tercero ahora en la tabla y llamado a ser ahora su gran rival, pudieron atacar o continuar a su sombra, lo que evidencia una vez más su cartel de máximo favorito. Incluso su equipo, Visma-Lease A Bike se permitió el lujo de tirar del carro para ayudar a Traeen a mantener el jersey de rojo, como reconoció el mismo beneficiado. Vingegaard, doble vencedor del Tour de Francia, asestó así un golpe de efecto en la última etapa que cerró la primera parte de una carrera que tomó su salida en Turín (Italia) y pisó además suelo francés y andorrano.

Bernal, 11° en la general

Salvo Ayuso, las primeras etapas montañosas no sirvieron para descartar a ningún otro aspirante al podio el 14 de septiembre en Madrid. Antes de afrontar una segunda semana intensa con dos colosos asturianos en el punto de mira, L’Angliru y La Farrapona, Traeen aventaja en la general a Vingegaard con 37 segundos y 1 minuto y 15 segundos a Almeida. El colombiano Egan Bernal, por su parte, inicia la segunda fase de la prueba más abajo en la clasificación: concretamente desde el undécimo puesto, a 2 minutos y 55 segundos del líder.

La carrera se reactiva este martes entre el parque natural de Sendaviva y El Ferial Larra Belagua, de 175,3 km, un recorrido principalmente llano, excepto los últimos ocho kilómetros, con una subida con un desnivel del 4,4% de media. El jueves se tendrá una etapa de alta exigencia. Serán 202.7 kilómetros entre Cabezón de la Sal y Angliru, puerto de fuera de categoría, ubicado a 1.555 metros sobre el nivel del mar. En total, ese día, se deberán superar 3.964 metros de desnivel acumulado. Al día siguiente continúa la dureza en el trayecto de 135.9 k, de Avilés a la cima de la La Farrapona, a 1.711 metros de altura. Dichas fracciones, la 13 y 14, deben clarificar la general. Después, quedarán una contrarreloj individual y la etapa de Navacerrada, el día antes de la llegada a Madrid, para acabar de definir los primeros puestos.

Divergencias en el UAE

La exhibición de Vingegaard, segundo en la pasada edición del Tour, puso el domingo de relieve de nuevo las divergencias entre dos miembros del equipo UAE Emirates, Almeida y Ayuso. El portugués, que acabó tercero en Valdezcaray a 24 segundos del danés, aseguró haber notado la ausencia de sus compañeros. “Eché en falta a mis compañeros, nadie estuvo conmigo al final”, señaló Almeida. Precisamente, Ayuso se descolgó al inicio del ascenso a Valdezcaray. “Estaba bastante cansado y no podía ayudar mucho al equipo. No tenía sentido apretar cinco minutos más”, se defendió el alicantino. Éste no es el primer encontronazo entre ambos. En el Tour de 2024, Almeida reprochó a Ayuso que no trabajara para ayudar al esloveno Tadej Pogacar. El UAE Emirates, ganador de tres etapas –una de ellas, la crono por equipos– debe reconducir la situación si quiere llegar lo más alto posible al final de la 80ª edición de la Vuelta. Egan, por su parte, se siente tranquilo por el rendimiento que viene mostrando ante los mejores del pelotón, mucho más tras la recuperación física que ha tenido luego del accidente que sufrió en 2022 y tras el cual por poco pierde la vida. “Para ganar otra gran vuelta, todos los astros tienen que alinearse. He demostrado que puedo volver a ser competitivo, pero para ganar es necesario que todo encaje a la perfección”, comentó el cundinamarqués en entrevista con el diario Marca. Frente a su actual papel en la cita española expresó que por ahora se siente bien. “Todo tranquilo. Como todas las carreras ahora, súper duras. Pero nada, muy bien. Estoy satisfecho por cómo están saliendo las cosas a pesar de que este inicio ha sido realmente duro”. Y señaló que no sabe hasta dónde resistirá pero que intentará continuar dando batalla. “Me alegro de volver a estar adelante después de mucho esfuerzo. Todavía queda mucho por delante, quiero hacer una buena Vuelta y demostrarle a mi familia y a esas personas que me han acompañado que el esfuerzo ha valido la pena. Con eso ya me iría muy satisfecho”, finalizó.

Así va la general de la Vuelta a España-2025