Los 20 son los nuevos 40: los jóvenes son cada vez más infelices, dice estudio

La curva de la felicidad se quebró. Este gráfico, que se ha utilizado durante décadas para entender la sensación de bienestar de las personas, ha cambiado radicalmente. Así lo demuestra un estudio publicado esta semana en la revista especializada PLOS One, en el que la principal conclusión es que la curva ahora presenta un pronunciado pico en la juventud.

Durante los últimos años, cuando se evaluaba la felicidad, los psicólogos y sociólogos encontraban que esta se comportaba como una curva en U: en los primeros años de vida, los índices de bienestar subjetivo eran mayores, y a medida que las personas alcanzaban la mediana edad, estos descendían. A esta fase se le ha conocido como la crisis de los 40, que al parecer ahora se ha transformado en la nueva crisis de los 20.

La nueva investigación se basó en las respuestas de más de 10 millones de estadounidenses y 2 millones de personas, cuyas respuestas provienen de la encuesta Global Minds, realizada en 44 países entre 2020 y 2025. Al analizar estos datos, los expertos se dieron cuenta de que, a nivel mundial, existe un patrón que muestra el alto nivel de malestar entre los jóvenes. Cada vez más personas menores de 30 años indican que no son felices, lo que hace que la tradicional curva en U deje de ser la mejor representación de nuestra felicidad (o desdicha).

El estudio también planteó algunas hipótesis sobre las causas de esta creciente infelicidad a tan temprana edad. Entre ellas, se mencionan la pandemia de Covid-19, la crisis financiera y el impacto de la tecnología y las redes sociales. Esta última teoría está siendo ampliamente discutida: múltiples investigaciones han explorado los efectos de los dispositivos móviles y otros aparatos en la vida diaria, y cómo su uso constante podría estar relacionado con el deterioro de la salud mental en los jóvenes.