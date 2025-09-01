-
La movilidad en el sur del Valle de Aburrá se encuentra seriamente afectada por un cierre en la vía que conecta a Medellín con Caldas y el Eje Cafetero, en Antioquia, a causa de las manifestaciones adelantadas por transportadores de carga y mercancías. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
Los manifestantes aseguran que su inconformidad se debe al aumento en los tiempos de desplazamiento desde que comenzaron las obras de la segunda fase del plan maestro de acueducto y alcantarillado en el sector de Ancón. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
La razón de la protesta, según los transportadores, es el incremento en los tiempos de traslado. Desde que iniciaron las obras de la segunda fase del plan maestro de acueducto y alcantarillado en el sector de Ancón, los transportistas aseguran que sus recorridos se han incrementado en al menos una hora. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
Trancón en la vía Medellín–Caldas por protestas
Un fuerte trancón se registró en la vía que conecta a Medellín con Caldas y el Eje Cafetero, debido a las protestas de transportadores de carga y mercancías que iniciaron en la madrugada de este lunes. El bloqueo ha generado caos en la movilidad y malestar entre los usuarios del transporte público en el sur del Valle de Aburrá.