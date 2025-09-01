x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Masacre 54 en Colombia: cuatro hombres fueron asesinados en un estadero de Dibulla, La Guajira

Las víctimas estaban en un estadero cuando fueron atacados por fusiles desde una camioneta. El ministro de Defensa ofreció una recompensa de hasta 500 millones de pesos por el presunto responsable.

  • La masacre se registró este 31 de agosto en zona rural de Dibulla, La Guajira. FOTO ARCHIVO EL COLOMBIANO
    La masacre se registró este 31 de agosto en zona rural de Dibulla, La Guajira. FOTO ARCHIVO EL COLOMBIANO
  • Masacre 54 en Colombia: cuatro hombres fueron asesinados en un estadero de Dibulla, La Guajira
El Colombiano
El Colombiano
hace 9 horas
bookmark

Cuatro personas fueron asesinadas y tres más resultaron heridas en medio de un ataque armado en el municipio de Dibulla (La Guajira). El hecho se registró en zona rural del municipio y representó la masacre 54 que ocurre en Colombia en lo que va del 2025.

Las víctimas estaban en un estadero cuando hombres armados, que se movilizaban en una camioneta, dispararon de manera indiscriminada. Los cuatro heridos alcanzaron a ser trasladados hasta un centro asistencial.

Las víctimas fueron identificadas como Joenne José Castrillo Ramírez, de 37 años; Ubencio Antonio Redondo Oñate, de 70 años; Gamalier de Jesús Contreras Pérez, de 53 años e Iván David Gutiérrez Vergara, de 28 años.

Lea más: Autoridades identificaron a las víctimas de la masacre de La Unión: había un menor de edad

La Defensoría del Pueblo ya emitió una alerta temprana en la que advirtió de los riesgos de confrontación por la disputa criminal que sostienen en esa zona el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

La principal hipótesis de esta masacre apunta a que el ataque fue autoría de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, bajo la comandancia de alias Naín, un hombre que en abril pasado tuvo suspendidas sus órdenes de captura por la posibilidad que existía de avanzar en una mesa de paz con el Gobierno.

Masacre 54 en Colombia: cuatro hombres fueron asesinados en un estadero de Dibulla, La Guajira

Pedro Sánchez, ministro de Defensa, ofreció una recompensa de hasta 500 millones de pesos por información que permita dar con la captura de alias Naín.

El cabecilla del grupo paramilitar, al parecer, fue reconocido por algunos de los testigos de la masacre. Su rostro es reconocido porque desde marzo pasado apareció en el cartel de los más buscados en La Guajira.

Entérese: Las ocho víctimas de la masacre en Calamar fueron obligadas a cavar la fosa común donde fueron enterrados

La masacre tuvo lugar justo un día después de que el mismo ministro de la Defensa, las autoridades locales y los altos mandos militares y policiales participaran de un Consejo de Seguridad en el departamento de La Guajira.

De acuerdo con Indepaz, agosto cerró como el mes –en lo que va del 2025– en el que más masacres se han cometido en Colombia. Se registraron 12 de estos hechos violentos.

Hasta ahora se han registrado 54 masacres en lo que va del año. Las víctimas han sido 133 hombres, 15 víctimas sin identificar, 24 mujeres y cinco menores de edad.

Temas recomendados

Conflicto armado
Masacres
Homicidio
Colombia
La Guajira
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida