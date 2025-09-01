Sandra Ortiz, exconsejera presidencial, ya fue acusada por la Fiscalía en Caso UNGRD: “movió 3.000 millones en vehículos oficiales”

Sandra Liliana Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, ya fue acusada formalmente por su aparente responsabilidad en el entramado de corrupción que se tomó a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD). La Fiscalía entregó detalles de sus aparentes movimientos ilegales.

Ortiz ya está siendo procesada por su posible responsabilidad en los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público.

La Fiscalía advirtió que la exfuncionaria hasta usó vehículos oficiales para transportar los dineros –que en principio gestionaron los exdirectivos de la UNGRD– y que luego terminaron siendo usados para pagar sobornos a congresistas.

El dosier construido por la Fiscalía indica que la exfuncionaria recibió –el pasado 12 de octubre de 2023– en un apartamento en el centro de Bogotá a Olmedo López y a Sneyder Pinilla. Durante ese encuentro, los exdirectivos de la UNGRD le entregaron a Ortiz una maleta con 1.500 millones de pesos en efectivo.

Ella, posteriormente, se llevó el dinero en un vehículo oficial con rumbo al norte de la capital. Se reunió con Iván Name, para entonces presidente del Senado, y le habría hecho entrega del soborno.

“Al día siguiente, en el mismo inmueble, Pinilla Álvarez presuntamente le volvió a entregar la maleta a la exfuncionaria con otros 1.500 millones de pesos, que también fueron movilizados hasta el punto indicado por el senador Name Vásquez”, apuntó la Fiscalía.