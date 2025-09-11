Ganna venció en la crono de la Vuelta, Almeida recortó tiempo Jonas y Tejada fue el mejor colombiano

Harold Tejada (Astana) confirmó este jueves su gran estado de forma y progresión en la élite del ciclismo mundial al perder solo 26 segundos en la contrarreloj con la que se disputó la etapa 18 de la Vuelta a España, en Valladolid.
En el trayecto que se redujo de 27 a 12,2 kilómetros para dar una “mayor protección” ante las protestas propalestinas, Harold es el mejor ciclista colombiano de la edición 80 de la ronda ibérica, que mantiene su lucha por el título entre el danés Jonas Vingegaard (Visma), líder, y el portugués Joao Almeida (UAE), segundo. En la clasificación general, Tejada es 12°, a 15,45 minutos.