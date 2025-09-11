Ganna venció en la crono de la Vuelta, Almeida recortó tiempo Jonas y Tejada fue el mejor colombiano

Harold Tejada (Astana) confirmó este jueves su gran estado de forma y progresión en la élite del ciclismo mundial al perder solo 26 segundos en la contrarreloj con la que se disputó la etapa 18 de la Vuelta a España, en Valladolid. En el trayecto que se redujo de 27 a 12,2 kilómetros para dar una “mayor protección” ante las protestas propalestinas, Harold es el mejor ciclista colombiano de la edición 80 de la ronda ibérica, que mantiene su lucha por el título entre el danés Jonas Vingegaard (Visma), líder, y el portugués Joao Almeida (UAE), segundo. En la clasificación general, Tejada es 12°, a 15,45 minutos.

Lea: “Pedí que me durmieran, el dolor era insoportable”: Egan narró el “infierno” de su accidente en 2022 tras lograr el Trébol en las Grandes El italiano Filippo Ganna, compañero en el equipo Ineos de los también colombianos Egan Bernal y Brandon Rivera, fue el vencedor en la crono en Valladolid, que se presentó sin incidencias y en la que Almeida le recortó diez segundos a Jonas y se pone a 40 del danés. Ganna ensamblado en un tiempo de 13 minutos exactos el recorrido, luego de rodar a una velocidad de 56.244 kilómetros por hora, un segundo menos que el australiano Jay Vine y ocho menos que Almeida.