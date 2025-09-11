x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Ganna venció en la crono de la Vuelta, Almeida recortó tiempo Jonas y Tejada fue el mejor colombiano

El huilense sigue mostrando mejoría en el esfuerzo contrarreloj. En Valladolid solo perdió 26 segundos con el italiano Filippo Ganna. Almeida le recortó 10 segundos al líder Vingegaard.

  • Harold Tejada, de 28 años de edad, compite en su tercera Vuelta a España. FOTO GETTY
    Harold Tejada, de 28 años de edad, compite en su tercera Vuelta a España. FOTO GETTY
  • Ganna venció en la crono de la Vuelta, Almeida recortó tiempo Jonas y Tejada fue el mejor colombiano
Agencia AFP
Redacción El Colombiano
hace 6 horas
bookmark

Harold Tejada (Astana) confirmó este jueves su gran estado de forma y progresión en la élite del ciclismo mundial al perder solo 26 segundos en la contrarreloj con la que se disputó la etapa 18 de la Vuelta a España, en Valladolid.

En el trayecto que se redujo de 27 a 12,2 kilómetros para dar una “mayor protección” ante las protestas propalestinas, Harold es el mejor ciclista colombiano de la edición 80 de la ronda ibérica, que mantiene su lucha por el título entre el danés Jonas Vingegaard (Visma), líder, y el portugués Joao Almeida (UAE), segundo. En la clasificación general, Tejada es 12°, a 15,45 minutos.

Ganna venció en la crono de la Vuelta, Almeida recortó tiempo Jonas y Tejada fue el mejor colombiano

Lea: “Pedí que me durmieran, el dolor era insoportable”: Egan narró el “infierno” de su accidente en 2022 tras lograr el Trébol en las Grandes

El italiano Filippo Ganna, compañero en el equipo Ineos de los también colombianos Egan Bernal y Brandon Rivera, fue el vencedor en la crono en Valladolid, que se presentó sin incidencias y en la que Almeida le recortó diez segundos a Jonas y se pone a 40 del danés.

Ganna ensamblado en un tiempo de 13 minutos exactos el recorrido, luego de rodar a una velocidad de 56.244 kilómetros por hora, un segundo menos que el australiano Jay Vine y ocho menos que Almeida.

En la lucha por la general, Vingegaard, que terminó a 18 segundos del ganador, tiene ahora una ventaja de 40 segundos ante su máximo rival, que intentará el sábado arrebatarle el maillot en la subida a la Bola del Mundo, última oportunidad antes de la llegada a Madrid el domingo.

Tejada, por su parte, se mostró con buenas sensaciones, y expresó que luchará por terminar entre los diez primeros de la competencia.

Entre tanto, el bogotano Santiago Buitrago (Bahrain) se ubicó 35° en la crono, a 44 segundos; Juan Guillermo Martínez (Picnic) fue 96°, a 1.25; Egan, quien es campeón nacional de dicha modalidad fue 143°, a 2.03; y Rivera, 152°, a 2.24.

Este viernes, en la fracción 19, se disputarán 161.9 kilómetros entre Rueda y Guijuelo.

Temas recomendados

Deportes
Ciclismo
Vuelta a España
Colombia
España
Egan Bernal
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Liga Betplay

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida