Taxi se volcó en plena balacera por la autopista Sur en Medellín: policías perseguían a conductor desde Rionegro

Una balacera se registró en la tarde de este miércoles en la vía de servicio de la autopista Sur, a la altura de la calle 25, cuando un hombre que manejaba un taxi se enfrentó a la Policía. Los uniformados lo seguían desde Rionegro. Las primeras versiones indican que esta persona le habría disparado al conductor de un vehículo en una estación de servicio en este municipio del Oriente antioqueño. Los hechos ocurrieron sobre las 4:30 de la tarde de este miércoles, cuando un hombre armado empezó a disparar contra la persona que estaba tanqueando en la vereda Barro Blanco, de Rionegro. Entonces, una de las balas lesionó a uno de los empleados de esta bomba. De inmediato las autoridades reaccionaron y los implicados en este intento de homicidio escaparon, uno en un taxi y otro en una motocicleta.

“El tiroteo iba dirigida a una persona, pero terminó afectado el trabajador de uno de los locales que vendía aceites. A quienes iba el ataque no resultaron lesionados y quienes dispararon escaparon luego de que llegara la Policía”, relató un testigo del hecho. Entérese: Esto era lo que cobraría la “Oficina Premium” por homicidios de extranjeros de alto perfil en Medellín y Colombia Con el apoyo de las cámaras de seguridad, se inició el seguimiento mediante las cámaras de seguridad de Rionegro y, posteriormente, las de Envigado y Medellín para observar el recorrido de ambos vehículos. De la moto implicada se habría perdido el rastro, pero cada movimiento del taxi quedó registrado.

Luego de varios minutos, este vehículo tomó la autopista Sur por la avenida 33 y dos uniformados en patrulla motorizada empezaron la persecución. El taxista intentó evadirlos tomando la vía de servicio, cuando se produjo el tiroteo. Según el reporte policial, el perseguido comenzó a disparar con una mano. En medio de la balacera, resultó herido en uno de sus brazos y, en el trayecto, se encontró con un carro particular, al cual le pegó en el costado trasero derecho, provocando el volcamiento de este taxi. Le puede interesar: Lo capturaron al año de haber matado a un joven en medio de una riña en Medellín De inmediato, los policías se acercaron al vehículo y lo sacaron por la ventanilla delantera, logrando así capturarlo. Le encontraron un arma de fuego y se investiga si con la misma habría ocasionado el ataque en Rionegro.