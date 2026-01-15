El trofeo del Mundial 2026 llega a Colombia: fechas, lugar y cómo verlo

El máximo símbolo del fútbol mundial llegará a Bogotá en la antesala del Mundial de 2026. El trofeo original de la Copa Mundial de la FIFA estará en la capital colombiana los próximos 15 y 16 de febrero, como parte de su gira internacional previa al torneo, y podrá ser visto por el público en Corferias. La visita hace parte del Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, presentado por Coca-Cola, una gira global que recorre distintos países para acercar a los aficionados a uno de los objetos más icónicos del deporte. En total, el Tour visitará 30 asociaciones miembro de la FIFA, con 75 paradas en más de 150 días, incluyendo ocho países de América Latina. Lea también: Colombia, entre los países que más solicitaron entradas para el Mundial de fútbol 2026, ¿afecta decisión sobre visas? En la región, el recorrido contempla escalas en Guatemala, Honduras, Ecuador, Colombia, Argentina, Uruguay, Brasil y México, permitiendo que miles de hinchas vean de cerca el trofeo original, que solo sale del Museo de la FIFA, en Suiza, durante esta gira y en el Mundial.

“Estamos invitando a los aficionados a acercarse a las emociones que despierta el fútbol y a vivir de cerca la anticipación que genera la Copa del Mundo”, señaló Mickael Vinet, vicepresidente global de Assets, Influencers & Partnerships de The Coca-Cola Company.

Una experiencia inmersiva en Corferias

En Bogotá, la experiencia se realizará en el Gran Salón de Corferias y estará abierta durante los dos días de la visita. Los asistentes podrán recorrer un circuito inmersivo de aproximadamente 50 minutos, diseñado para representar las emociones que acompañan a los Mundiales: la ansiedad previa al partido, la euforia del gol, el orgullo y la expectativa. Lea también: Fifa firmó acuerdo con Tik Tok para cubrimiento especial del Mundial de 2026 El recorrido incluye experiencias sensoriales, elementos icónicos de la historia del torneo y espacios interactivos que conectan al público con la esencia del fútbol. El cierre será uno de los momentos más esperados: la fotografía oficial junto al trofeo, una oportunidad poco frecuente fuera del contexto del Mundial.

Trofeo oficial de FIFA. FOTO: AFP.

Para la FIFA, esta gira cumple un papel clave en la antesala del torneo. “El trofeo es uno de los símbolos más reconocibles del deporte a nivel global, y el Tour ha permitido, durante cinco ediciones, que visite la mayoría de nuestras asociaciones miembro”, explicó Romy Gai, director de Negocios de la FIFA.

Un regreso esperado a Colombia

La parada en Bogotá tendrá un significado especial: será el regreso del trofeo original a Colombia después de 12 años, tras su última visita en 2014. Para muchos aficionados, esta llegada se conecta con la expectativa de volver a ver a la Selección Colombia en una Copa del Mundo, luego de su última participación en Rusia 2018. “La llegada del Tour del Trofeo representa una oportunidad para que los fans en Colombia se conecten con uno de los símbolos más poderosos del deporte a nivel global”, señaló María Teresa Pérez Morales, directora senior de Marketing de Coca-Cola para Colombia y Venezuela.