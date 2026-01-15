El trofeo del Mundial 2026 llega a Colombia: fechas, lugar y cómo verlo

El máximo símbolo del fútbol mundial llegará a Bogotá en la antesala del Mundial de 2026. El trofeo original de la Copa Mundial de la FIFA estará en la capital colombiana los próximos 15 y 16 de febrero, como parte de su gira internacional previa al torneo, y podrá ser visto por el público en Corferias.
La visita hace parte del Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, presentado por Coca-Cola, una gira global que recorre distintos países para acercar a los aficionados a uno de los objetos más icónicos del deporte. En total, el Tour visitará 30 asociaciones miembro de la FIFA, con 75 paradas en más de 150 días, incluyendo ocho países de América Latina.
Lea también: Colombia, entre los países que más solicitaron entradas para el Mundial de fútbol 2026, ¿afecta decisión sobre visas?
En la región, el recorrido contempla escalas en Guatemala, Honduras, Ecuador, Colombia, Argentina, Uruguay, Brasil y México, permitiendo que miles de hinchas vean de cerca el trofeo original, que solo sale del Museo de la FIFA, en Suiza, durante esta gira y en el Mundial.