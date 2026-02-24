Emiliana Arango volvió a la victoria y lo hizo en México, el país donde recibe cariño de los aficionados

La tenista antioqueña Emiliana Arango Restrepo volvió a la victoria; lo hizo en el WTA 500 Mérida (México), donde ha sido finalista y semifinalista.

La colombiana venció a la austriaca Anastasia Potapova con parciales de 7-6(0) y 6-2, para avanzar a octavos de final del torneo, en el que siempre el público la acompaña y la hace sentir como en casa.

De acuerdo con lo publicado por la Federación Colombiana de Tenis, Emiliana se mostró feliz de volver a México y expresó su agradecimiento con los aficionados que siempre la respaldan. “Estaba muy emocionada de empezar el torneo, me encanta jugar acá, estar acá, recibir el cariño de la gente y por eso les agradezco mucho”.