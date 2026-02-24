x

Emiliana Arango volvió a la victoria y lo hizo en México, el país donde recibe cariño de los aficionados

En la competencia también está la cucuteña Camila Osorio, quien disputa su juego de primera ronda este martes.

    La antioqueña Emiliana Arango arrancó su presencia en el WTA 500 de Mérida, con triunfo y este jueves disputará los octavos de final en México. FOTO CORTESÍA FEDECOLTENIS
Luz Élida Molina Marín
hace 2 horas
La tenista antioqueña Emiliana Arango Restrepo volvió a la victoria; lo hizo en el WTA 500 Mérida (México), donde ha sido finalista y semifinalista.

La colombiana venció a la austriaca Anastasia Potapova con parciales de 7-6(0) y 6-2, para avanzar a octavos de final del torneo, en el que siempre el público la acompaña y la hace sentir como en casa.

De acuerdo con lo publicado por la Federación Colombiana de Tenis, Emiliana se mostró feliz de volver a México y expresó su agradecimiento con los aficionados que siempre la respaldan. “Estaba muy emocionada de empezar el torneo, me encanta jugar acá, estar acá, recibir el cariño de la gente y por eso les agradezco mucho”.

Sobre el desarrollo del partido, la antioqueña mencionó que “en el comienzo del partido estuve un poco nerviosa, me fui asentando y comencé a sentirme mejor. Ella me hizo correr mucho, el primer set estuvo muy apretado, pero luego pude aumentar mi confianza en el segundo set y quedarme con el triunfo”.

En la siguiente fase, la antioqueña número 59 del ranquin internacional tendrá una fuerte rival, la checa Marie Bouzková, número 34 de la WTA, este jueves, en horario que aún está por definirse.

Emiliana viene de ser finalista en Mérida en 2025, en esa ocasión perdió el título ante la estadounidense Emma Navarro con parciales de 0-6 y 0-6. En esta edición, Arango espera poder llegar a la final y llevarse el título y es una de las favoritas del público.

Otra colombiana en la competencia es la cucuteña Camila Osorio, quien en primera ronda se medía a Janice Tjen de Tailandia, duelo que se disputa en la tarde de este martes.

