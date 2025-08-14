Stefany Cuadrado logró récord y oro en el ciclismo de pista de los Panamericanos Junior en Paraguay

Colombia se mantiene en la lucha por terminar en el podio general de los Juegos Panamericanos Júnior que se celebran en Asunción, Paraguay, donde Brasil, considerado el gigante de Suramérica, se ve difícil de alcanzar en la punta del medallero. La lucha por el segundo lugar está candente. Con una comitiva de 211 representantes, la delegación nacional, que sufre al igual que muchos deportistas la reducción del presupuesto por parte del Gobierno Nacional, sigue batallando con altura ante otras naciones en las que la actividad atlética, sobre todo desde la base, es una de sus prioridades sociales. Brasil (345 participantes), luego de cinco jornadas de competencia, lidera con 44 oros, 21 platas y 26 oros. La seguían, al cierre de esta edición, Colombia (15-12-17) y Estados Unidos (424) con 14-21-20. Chile (281) era cuarta con 13-7-10.

Este jueves, las nuevas satisfacciones para Colombia en el certamen en el que se pueden apreciar las futuras estrellas del deporte continental empezaron por medio del ciclismo de pista. Muy temprano, la antioqueña Stefany Cuadrado, quien nació hace 19 años en el municipio de Caucasia, impresionó con sus alcances. La pedalista de tez morena, de 174 centímetros de estatura y 65 kilos de peso, confirmó por qué es considerada la nueva joya de esta modalidad en el pedalismo internacional. Esta vez, con un registro de 10,623 segundos, estableció récord de Juegos durante la clasificación de la prueba de velocidad femenina. El anterior registro estaba en 11,292. Cabe recordar que Stefany viene impresionando en cada pista que compite. El año pasado estuvo presente en los Juegos Olímpicos de París, donde dejó ver un poco de su brillo al establecer récord mundial juvenil en velocidad con un registro de 10,508, dejando atrás la marca de la francesa Mathilde Gross (10,709) desde 2017.