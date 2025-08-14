Stefany Cuadrado logró récord y oro en el ciclismo de pista de los Panamericanos Junior en Paraguay

Colombia se mantiene en la lucha por terminar en el podio general de los Juegos Panamericanos Júnior que se celebran en Asunción, Paraguay, donde Brasil, considerado el gigante de Suramérica, se ve difícil de alcanzar en la punta del medallero. La lucha por el segundo lugar está candente.
Con una comitiva de 211 representantes, la delegación nacional, que sufre al igual que muchos deportistas la reducción del presupuesto por parte del Gobierno Nacional, sigue batallando con altura ante otras naciones en las que la actividad atlética, sobre todo desde la base, es una de sus prioridades sociales.
Brasil (345 participantes), luego de cinco jornadas de competencia, lidera con 44 oros, 21 platas y 26 oros. La seguían, al cierre de esta edición, Colombia (15-12-17) y Estados Unidos (424) con 14-21-20. Chile (281) era cuarta con 13-7-10.